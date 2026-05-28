DIICOT extinde urmărirea penală în cazul lui Andrew Tate. Procurorii îl acuză de misoginism și incitare la ură

DIICOT a dat publicităţii un comunicat pe această temă, fără a menţiona numele lui Andrew Tate.



"La data de 28.05.2026, în continuarea activităţilor de urmărire penală ce se desfăşoară în cauză, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 - 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov", informează DIICOT.



Conform unor surse judiciare, Andrew Tate a fost chemat joi la sediul DIICOT, unde i s-a adus la cunoştinţă că are calitatea de suspect.



Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.



Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.



În prezent, procurorii DIICOT refac actele de la dosar, iar surse judiciare au confirmat că fraţii Tate se vor confrunta cu noi acuzaţii.



Andrew Tate este un cunoscut influencer cu milioane de urmăritori pe reţeaua X, unde promovează drepturile bărbaţilor. Fan declarat al lui Donald Trump şi fost kick-boxer profesionist, născut în SUA şi stabilit de mai mulţi ani în România, Andrew Tate a devenit cunoscut în timpul emisiunii 'Big Brother UK' în 2016. AGERPRES