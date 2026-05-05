SUPERSTEAUA, ediție aniversară

Cartea reconstituie parcursul Stelei București până la câștigarea trofeului în fața Barcelonei și readuce în prim-plan momentul istoric al loviturilor de departajare, când portarul Helmuth Duckadam a apărat patru penalty-uri consecutive.

Dincolo de noaptea magică din 7 mai 1986, volumul vine cu multe dezvăluiri și întâmplări inedite din istoria Stelei anilor ’80, cea mai glorioasă perioadă a clubului. Trecând în revistă perioadele în care pe banca tehnică s-au succedat Traian Ionescu, Cernăianu, Halagian, Ienei și Iordănescu, Vochin caută și oferă răspunsul la întrebarea: „Cum au fost posibile performanțele europene ale Stelei din acei ani?”.

Din cuprinsul volumului mai aflăm, printre altele, cum i-a pierdut Steaua pe Dinu, Dembroschi și Dumitrache, cum a fost făcut primul transfer al lui Hagi, că a existat o zi în care Duckadam a vrut să se lase de fotbal, de ce a vrut să plece Lăcătuș, cum a aflat Ienei din ziare că este destituit, dar și cum au fost recompensați steliștii pentru accesul în finală și pentru câștigarea Cupei.

Noua ediție este revizuită și include elemente interactive, prin coduri QR care oferă acces la imagini de arhivă și secvențe video din perioada anilor ’80. Într-unul dintre acestea este prezentată sosirea Stelei la Sevilla cu 60 de cutii în care se găseau 300 de kg de alimente, fapt ce a generat o mare problemă birocratică la aeroport. În alt video, cititorii pot descoperi cum îi vedeau ziariștii străini pe steliști.

Volumul conține și 16 pagini cu fotografii de arhivă, printre care imaginea legendară cu Iovan ridicând trofeul, fotografia de grup cu toți jucătorii și antrenorii Stelei ’86, imaginea cu tabela istorică Steaua - Ardelecht 3-0, biletul finalei și fotografia care a imortalizat bucuria lui Duckadam după ce apărase al patrulea penalty,

Cartea va fi disponibilă la chioșcurile de ziare începând cu 7 mai.