Cea de a IV-a ediție a GALEI PREMIILOR MUSICRIT va avea loc pe 14 ianuarie, la Ateneul Român

Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu”, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” şi ARTEXIM, evenimentul reprezintă nu doar o celebrare a performanței din toate ariile muzicii clasice, ci o adevărată platformă, repoziționând critica muzicală și jurnalismul cultural în rolurile de garanți ai Valorii și promotori ai Excelenței.

PREMIILE MUSICRIT pe anul 2025 se vor acorda pentru următoarele categorii: Critică muzicală; Management; Discografie; Proiecte muzicale; Cea mai bună stagiune lirică din ţară; Cea mai bună stagiune simfonică din ţară; Festivalul anului; Tânărul jurnalist al anului; Instrumentistul anului; Artistul liric al anului şi Revelația anului.

Împreună cu cele 11 PREMII MUSICRIT, pe 14 ianuarie 2026 vor mai fi oferite 5 PREMII DE EXCELENŢĂ, Premiul „Grigore Constantinescu” – creat în memoria președintelui fondator al UCRRM, un Premiu Special al UCRRM, precum și TROFEUL MUSICRIT.

Programul muzical al serii va fi susținut de sopranele Melody Moore și Paula Iancic, mezzosopranele Roxana Constantinescu și Ramona Zaharia, pianistul Viniciu Moroianu, cvartetul Arcadia, Corul Academic Radio (pregătit de Ciprian Țuțu) și Orchestra Română de Tineret conduse de maestrul Cristian Mandeal – artiști și formații muzicale de certă valoare internațională, ce onorează România prin fiecare concert.

Ca și anul trecut, prezenta ediție a Galei Premiilor MUSICRIT face parte din seria de manifestări artistice organizate la Ateneul Român, cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Amfitrionii GALEI MUSICRIT vor fi Luminița Arvunescu – președintele Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România și Marius Constantinescu – jurnalist TVR.

Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM) a fost înființată în anul 1990 de personalități de marcă ale muzicii clasice: Iosif Sava, Grigore Constantinescu, Smaranda Oțeanu-Bunea, Dumitru Avakian, Mihaela Doboș, Elena Zottoviceanu etc și este cea mai activă susținătoare a valorilor muzicale din spațiul românesc în presa scrisă și audio-vizuală, prin actualii ei membri: Costin Popa – critic muzical, prof.univ.dr. DHC Valentina Sandu Dediu – Rectorul Colegiului de Studii avansate „Noua Europă”, Luminiţa Arvunescu – realizatoare de emisiuni radio şi de evenimente muzicale, actualul Preşedinte UCRRM, Cristina Comandașu – Manager Radio România Muzical, Valentina Băințan și Claudia Robu – realizatoare de emisiuni la TVR Cultural, etc.

O gală în care să evidențiem excelența și performanța cât se poate de obiectiv, profesionist și asumat – a fost ideea din care s-a născut acest proiect în urmă cu patru ani. Un proiect și un pariu personal pornite din convingerea că numai uniunea noastră – reunind criticii muzicali, redactorii de carte și realizatorii de emisiuni muzicale din Radio și Televiziune – poate gira atât o ierhizare corectă, cât și un eveniment cultural aș spune, fără falsă modestie, de ținută internațională. Cred ca muzica clasică are puterea de a inspira, de a înnobila și de a uni. Iar Gala Musicrit este modul în care noi încercăm, an de an, să întărim și să transmitem această forță. Luminița Arvunescu – președintele UCRRM și inițiatoarea evenimentului, despre Gala Premiilor Musicrit

Biletele pentru GALA MUSICRIT se pot achiziționa din platforma de ticketing a Filarmonicii „George Enescu”.

Organizator: Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM)

Co-organizatori: Filarmonica „George Enescu”, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, ARTEXIM

Sponsori principali: Quickweb, Casa de Avocatură Deleanu, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica

Coproducători: Radio România Muzical și TVR Cultural