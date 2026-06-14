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Dezvăluiri după ani de mister: De ce apărea Michael Jackson pe scenă cu plasturi pe nas

de Redacția Jurnalul    |    14 Iun 2026   •   06:20
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Dezvăluiri după ani de mister: De ce apărea Michael Jackson pe scenă cu plasturi pe nas
Michael Jackson domină din nou lumea muzicii

Mai multe teorii au circulat de-a lungul anilor cu privire la schimbările în aspectul fizic al „regelui pop”, Michael Jackson. Printre detaliile care au stârnit reacțiile fanilor au fost și plasturii purtați uneori pe nas de artist.

La aproape 17 ani de la moartea sa, interesul pentru viața și imaginea acestuia rămâne ridicat, alimentat inclusiv de producții cinematografice recente și de noi controverse legale.

Dezvăluirile unui fost bodyguard

Matt Fiddes, fost instructor de arte marțiale și bodyguard al artistului, a vorbit despre perioada în care a lucrat cu Michael Jackson, susținând că anumite elemente ale imaginii sale publice erau atent construite.

Potrivit acestuia, aparițiile în care Jackson purta mască, ochelari de soare sau bandă pe nas făceau parte dintr-o strategie de imagine menită să atragă atenția presei.

Știa exact cum să gestioneze relația cu presa și cum să rămână relevant”, a declarat Fiddes, citat de LAD Bible. Acesta a adăugat că artistul folosea frecvent diverse accesorii, precum mască, pălărie  sau bandă adezivă pentru a crea mister în jurul său.

„Totul era pus în scenă”

Fostul bodyguard susține că aceste apariții nu erau întâmplătoare, acestea făceau parte dintr-o strategie de comunicare.

Totul era pus în scenă. Voia ca oamenii să creadă că i se descompune nasul. Era bandă pentru alergii”, a afirmat Fiddes.

În opinia sa, Michael Jackson își construia în mod deliberat imaginea publică, urmărind să se mențină în atenția mass-media. „Voia ca viața lui să fie cel mai mare mister de pe pământ”, ar fi spus artistul, potrivit declarațiilor fostului său bodyguard.

Operații și explicații medicale

Michael Jackson a recunoscut de-a lungul timpului că a suferit mai multe intervenții chirurgicale la nivelul nasului, prima după o accidentare suferită în timpul unei repetiții de dans, în 1979, care i-ar fi afectat respirația.

De asemenea, artistul a vorbit și despre alte intervenții estetice și afecțiunea de care suferea, vitiligo, o boală autoimună care determină pierderea pigmentului pielii, notează a1.ro.

Viața personală și transformările fizice ale lui Michael Jackson continuă să genereze interes public, la ani buni după dispariția sa, fiind readuse în atenție prin documentare, filme și noi mărturii ale apropiaților.

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Subiecte în articol: plasturi nas michael jackson
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