Scurgerea miroase urât după ploaie? Ce recomandă istalatorii

De cele mai multe ori, oamenii cred că este nevoie de intervenții costisitoare sau chiar de înlocuirea instalațiilor sanitare. În realitate, există o soluție simplă, rapidă și ieftină care poate rezolva problema în doar câteva minute.

De ce miroase canalizarea după ploaie

Specialiștii explică faptul că, în timpul ploilor, presiunea din sistemul de canalizare poate crește. Acest fenomen poate împinge aerul și mirosurile din conducte înapoi către locuință prin sifoane și scurgeri.

Problema devine și mai evidentă atunci când în țevi s-au acumulat resturi alimentare, grăsime, săpun sau alte depuneri. În timp, aceste reziduuri favorizează apariția mirosurilor neplăcute, care sunt amplificate după fiecare ploaie.

Soluția naturală care curăță și împrospătează scurgerea

Pentru a elimina mirosurile, ai nevoie doar de trei ingrediente pe care probabil le ai deja în casă:

3 linguri de bicarbonat de sodiu;

aproximativ 400 ml de oțet;

5 litri de apă fierbinte.

Primul pas este să torni bicarbonatul de sodiu direct în scurgere. Apoi adaugă oțetul și lasă amestecul să reacționeze. Vei observa o spumare intensă, semn că soluția începe să dizolve depunerile acumulate în conducte.

După ce reacția se calmează, lasă amestecul să acționeze timp de aproximativ 30 de minute.

La final, toarnă apa fierbinte pentru a elimina resturile desprinse și pentru a curăța conductele.

Ce rezultate poți obține

Această combinație ajută la dizolvarea depunerilor de grăsime, săpun și murdărie care favorizează apariția mirosurilor. În plus, bicarbonatul neutralizează mirosurile, iar oțetul contribuie la dezinfectarea conductelor.

Rezultatul este o scurgere mai curată și un miros proaspăt în locuință, chiar și după perioade cu ploi abundente.

Când problema nu dispare

Dacă mirosul persistă și după curățare, cauza ar putea fi una tehnică.

În unele situații, sifonul poate fi deteriorat sau nu mai etanșează corespunzător, permițând gazelor din canalizare să pătrundă în locuință. În acest caz, este recomandată verificarea instalației de către un specialist.

Cum previi reapariția mirosurilor

Pentru a evita problemele pe termen lung, experții recomandă curățarea preventivă a scurgerilor o dată pe săptămână folosind bicarbonat și oțet.

Această rutină simplă previne acumularea depunerilor, reduce riscul de înfundare și menține conductele curate și fără mirosuri neplăcute.

Cu doar câteva minute de întreținere regulată, poți spune adio mirosului de canalizare care apare după fiecare ploaie.