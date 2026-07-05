Cotroceni Summer School. Ateliere de artă și muzeologie, ediția a VII-a, Muzeul Național Cotroceni

Ateliere de artă și muzeologie, un proiect de educație non-formală adresat copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, care promovează patrimoniul deținut folosind comunicarea și descoperirea prin joc.

Atelierele, care se vor desfășura pe parcursul a patru săptămâni, vor dezvălui participanților meseriile de bază din cadrul muzeului – curator, cercetător, restaurator și ghid –, cu scopul de a dezvolta creativitatea și imaginația copiilor. Aceștia sunt invitați să exploreze mecanismele de funcționare ale unui muzeu într-o manieră creativă și interactivă, luând parte la experiențe educative deosebite, care le vor oferi prilejul să descopere patrimoniul material și imaterial al Muzeului Național Cotroceni, dezvoltându-și, în același timp, spiritul artistic și abilitățile sociale, de comunicare și interacțiune.

Participanții vor descoperi, cu ajutorul trainerilor specialiști ai Muzeului Național Cotroceni, tainele cercetării istorice, ale ghidajului, ale organizării de expoziții și ale restaurării pieselor de patrimoniu. Fiecare modul va avea doi traineri și un număr maxim de 20 de participanți (numărul minim este 6).

Cele 4 ateliere se vor desfășura, în intervalul orar 10:00-12:00, astfel:

Atelierul de Ghidaj. Arta de a comunica eficient

Durata: 2 ore/zi, 4 zile

Perioada: 21 – 24 iulie

Vârsta participanților: 8-12 ani

Atelierul de Curatoriat. Când arta prinde voce

Durata: 2 ore/zi, 4 zile

Perioada: 28 – 31 iulie

Vârsta participanților: 8-12 ani

Atelierul de Cercetare. Între trecut și prezent

Durata: 2 ore/zi, 3 zile; 2:30 ore/vineri (până la 12:30)

Perioada: 4 – 7 august

Vârsta participanților: 12-15 ani

Atelierul de Restaurare. Patrimoniu sub lupă

Durata: 2 ore/zi, 4 zile

Perioada: 11 – 14 august

Vârsta participanților: 8-12 ani

Participarea la ateliere este contra cost și se face prin completarea formularului de înscriere, disponibil pe site-ul Muzeului Național Cotroceni: https://forms.gle/i5NDTYMTPmWKh1qSA

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