Cultura contează: 20 de proiecte remarcabile au traversat patru continente cu sprijinul ICR, prin Programul CANTEMIR 2025

Prin Programul CANTEMIR 2025, acestea au avut loc în 35 de orașe din Australia, America, Africa și Europa — respectiv în: Australia, Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Kenya, Lituania, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, Republica Cehă, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii și Ungaria. Programul CANTEMIR face parte din axa de susținere culturală din Strategia ICR 2022-2026, care încurajează parteneriatul dintre operatori culturali români și străini, precum și cu organizații culturale internaționale.

Bugetul total alocat Programului CANTEMIR 2025 a fost de 2.000.000 de lei, distribuit în mod egal între cele două arii tematice. Suma maximă care a fost acordată unui proiect a fost de 100.000 de lei. Tema centrală a celor 20 de proiecte a fost „Culture Matters”, care a abordat aspecte culturale actuale și a subliniat rolul culturii în consolidarea coeziunii sociale, promovarea dezvoltării sustenabile și stimularea dialogului global.

Ediția din acest an a Programului CANTEMIR a adus împreună artiști și creatori din diverse domenii, de la proiecte muzicale și spectacole de teatru, la cercetări și rezidențe artistice, explorând în mod constant ideea „Culture Matters”. Evenimentele au cuprins scurtmetraje, expoziții individuale și colective, instalații video, performance-uri în spațiul public, proiecții de film, concerte interactive și retrospective muzicale, dialoguri, conferințe și inițiative dedicate promovării incluziunii și combaterii discriminării prin artele spectacolului. În acest cadru, cultura a devenit un teren viu de experimentare, comunicare și schimb de perspective.

Programul CANTEMIR 2025 a adus în prim-plan creativitatea românească și integrarea artiștilor din România și Republica Moldova în circuitul cultural internațional. Tema „Culture Matters” a unit întreaga selecție de proiecte, demonstrând că investiția în cultură nu se limitează numai la promovarea excelenței artistice, ci contribuie la consolidarea identității și la vizibilitatea internațională a creațiilor artistice.

În domeniul artelor vizuale, proiectele finanțate de ICR au pus în prim-plan idei care au stimulat dialogul intercultural. Publicul a avut ocazia să descopere universuri vizuale diverse prin proiecte precum Peripatetic Connections (Asociația Silver Screen), Humans' shared space: the waters (WASP STUDIOS SRL), Once upON the Danube (ASOCIAȚIA ATELIERUL WOOD BE NICE), 3’17” (Asociația Culturală Marginal), GLOD. O cultură a haholilor din Delta Dunării (West Space Studio), ALL SYSTEMS COLLAPSE TONIGHT (Paun C Ioana PFA), UNE ILLUSION OBSTINeMENT PERSISTANTE (Asociatia COPIA ORIGINALA), Artist on the Go (Asociația buchARTest), Radu Jude: Sleep #2 (Asociația Room 2046) și Cultural Tailbones (Asociația STOL). Fiecare dintre aceste proiecte a creat punți între artiști și comunități, transformând cultura vizuală într-un mediu de reflecție și interacțiune interculturală.

În artele spectacolului, programul a susținut inițiative inovatoare care au combinat creația artistică cu reflecția socială și memoria colectivă, demonstrând că arta este un vector de incluziune. Spectatorii au experimentat muzica, teatrul și artele performative prin proiecte precum Interbelic Reimaginat prin Jazz Simfonic (Asociația Culturală „Elena Mîndru”), Interractions (Contemporary Music Centre - CMC, UCIMR), Embodied Culture in Motion (Asociația 4Culture), MUSICA PROHIBITA (Asociația Culturală INNOVARTE), Poetics of Care (Asociația Entuziart), Turneu 1978 la GO! 2025 - Capitală Culturală (Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”), REACT – Romania & Moldova Engaging in Anti-racist Cultural Theatre (Asociația Acting Works), Teatru, educație, istorie - Sidy Thal - un spectacol itinerant (Teatrul German de Stat Timișoara), „Mobilă și durere” de Ziua Teatrului în limba română în Germania de nord (Teatrul Andrei Mureșanu) și Friends. Encore (Asociația Culturală Encore). Prin aceste inițiative, artele spectacolului au devenit un spațiu de reflecție, incluziune și experiment artistic, în care ideea de „Culture Matters” s-a concretizat în experiențe diverse, captivante și relevante pentru publicul internațional.

Prin susținerea excelenței și originalității artistice, programul a încurajat fuziunea formelor inovatoare și experimentale, cooperarea între artiști români și cei din Republica Moldova, sprijinind proiecte cu dimensiune europeană, cooperări și coproducții internaționale. Facilitând accesul la creații românești reprezentative, Programul CANTEMIR urmărește să crească interesul pentru cultura română pe scena internațională și să atragă publicul prin relevanța și valoarea culturală a proiectelor.

Desfășurarea selecției pentru Programul CANTEMIR 2025 a evidențiat un interes crescut din partea operatorilor culturali români pentru promovarea internațională a creației artistice naționale. În total, au fost înscrise 111 proiecte: 45 în aria tematică Arte Vizuale și 66 în domeniul Artele Spectacolului. În urma evaluării, 68 de proiecte au trecut de etapa administrativă eliminatorie – 26 în secțiunea Arte Vizuale și 42 în Artele Spectacolului. Dintre acestea, 20 de proiecte culturale – câte 10 din fiecare domeniu – au fost desemnate câștigătoare de comisiile de jurizare și soluționare a contestațiilor, în baza criteriilor de eligibilitate și excelență artistică.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹