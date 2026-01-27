Ministrul Culturii vrea să împrăștie patrimoniul Muzeului de Istorie în toate colțurile țării

Ideea îi aparține ministrului Culturii, care a făcut, recent, declarații în acest sens. Patrimoniul muzeului nu poate fi mutat fără o expertiză, spun reprezentanții sindicatului în replică pentru ministrul Culturii, care s-a exprimat public în legătură cu acest subiect, ca și cum obiectele de valoare din depozitele MNIR ar putea fi transportate ca orice alte mărfuri, dintr-un loc în altul. Mutarea patrimoniului trebuie să se facă, în contextul lucrărilor de reabilitare a clădirii de pe Calea Victoriei în care își are sediul acest muzeu. Discuțiile despre necesitatea reabilitării și mutarea patrimoniului au început din anul 2002, dar până acum nu s-au găsit soluții, deși angajații MNIR au făcut zeci de rapoarte pe care le-au transmis Ministerului Culturii, în fiecare an. S-au găsit mai multe soluții, dar la fiecare schimbare de ministru, acestea au fost respinse și toate procedurile s-au luat de la capăt.

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) ar trebui să fie mutat cu totul în altă clădire sau măcar să se găsească o soluție pentru transferul patrimoniului într-un spațiu bine păzit, la care să poată avea acces și angajații, iar laboratoarele și birourile ar trebui să poată funcționa în continuare, într-o altă clădire.

Reprezentanții sindicatului din MNIR au explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că obiectele de valoare din arhiva muzeului nu pot fi depozitate oriunde, ci într-un spațiu adecvat, iar acestea trebuie să beneficieze în continuare de lucrări de întreținere și de restaurare. Aceste intervenții sunt făcute permanent de specialiștii muzeului, iar în lipsa lor s-ar degrada iremediabil.

Este vorba de peste 16.000 de obiecte cu o valoare de peste un miliard de lei, conform declarațiilor reprezentanților sindicatului.

Angajații muzeului îl contrazic pe ministrul Culturii, András István Demeter, care a declarat, recent, că această instituție a fost creată în timpul regimului comunist, luându-se cu forța exponate de la muzeele din țară, iar aceste exponate ar trebui să se întoarcă în zonele din care provin. Această idee de descentralizare ar pune în pericol patrimoniul național, iar existența unui muzeu național de istorie există în toate țările lumii, fiind benefică și pentru România, chiar dacă instituția a fost creată în perioada comunistă – au explicat reprezentanții angajaților MNIR.

Procedurile pentru transport și depozitare sunt obligatorii

Reabilitarea clădirii din centrul Capitalei în care funcționează MNIR este așteptată din anul 2002, iar de atunci nu s-a găsit un spațiu în care să fie mutat muzeul sau măcar obiectele din depozit. Ministrul Culturii crede că problema vine din managementul defectuos.

„Muzeul se pregătește pentru această reabilitare completă de foarte mulți ani, cauza pentru care nu s-a întâmplat e una foarte simplă, eroarea umană de e cea mai elementară, rudimentară, managementul nu a fost capabil să identifice alternativa sigură sau cât de cât sigură și nu și-a asumat responsabilitatea opțiunii și evacuării bunurilor, astfel încât să se creeze frontul de lucru, din acest motiv s-au pierdut bani, s-a intrat în conservare s-a restrâns spațiul oricum insuficient”, a declarat ministrul, care este contestat de sindicat.

Reprezentanții sindicatului spun că toți managerii de până acum au încercat să găsească soluții și au făcut solicitări către ministerul de resort, dar problema a fost întotdeauna la minister, nu la conducerea MNIR. De asemenea, ei spun că actualul ministru, care nici măcar nu a vizitat acest muzeu, nu înțelege care sunt procedurile legate de obiectele de patrimoniu care nu pot fi mutate oricum și oriunde. Doar mutarea lor dintr-un depozit în altul ar dura un an, cu respectarea tuturor protocoalelor pe care le presupune administrarea patrimoniului, expertizele fiind obligatorii.

Soluții s-au găsit, dar ministerul de resort nu le acceptă

Cea mai mare problemă este găsirea unui spațiu adecvat, iar angajații MNIR au făcut cercetare, în ultimii ani, pentru a găsi cea mai bună soluție. S-au vizitat mai multe posibile depozite, dar multe au fost respinse de specialiștii muzeului – de exemplu, unități militare dezafectate, amplasate în mijlocul pădurilor, unde e foarte greu să ajungă restauratorii muzeului, pentru a avea grijă de obiectele de patrimoniu.

S-au analizat și alte propuneri, cum ar fi mall-uri sau magazine, unde nu se poate asigura nici mediul propice pentru obiectele de patrimoniu, nici paza, iar chiria pe care ar trebui să o plătească instituția ar fi mai mare în perioada de reabilitare a clădirii decât dacă s-ar cumpăra un spațiu pentru mutarea depozitului actual.

Sindicaliștii spun că în toți acești ani, de când se negociază spații posibile pentru mutarea depozitului MNIR cu Ministerul Culturii, s-a ajuns de mai multe ori la consens, dar imediat s-a schimbat ministrul și noul politician numit în funcție nu a mai fost de acord cu ceea ce se agrease în mandatul fostului ministru.

Cea mai bună soluție găsită de angajații MNIR pentru mutarea obiectelor de patrimoniu din depozite este clădirea învecinată, a Universității Ecologice, dar Ministerul Culturii nu a fost de acord.

