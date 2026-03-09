Horoscop zilnic, 10 martie 2026: Jupiter își reia mersul direct după aproape patru luni de retrogradare

Ziua de 10 martie 2026 aduce un moment astrologic important: Jupiter își reia mersul direct după aproape patru luni de retrogradare. Această schimbare aduce mai mult optimism, claritate și sentimentul că lucrurile încep să se miște din nou înainte.

Deși începutul zilei poate aduce unele tensiuni sau neînțelegeri pentru anumite zodii, energia astrală devine tot mai pozitivă pe parcursul zilei. În următoarele săptămâni, multe proiecte sau planuri care au stagnat în ultima perioadă pot începe să evolueze.

Iată ce aduce această zi pentru fiecare zodie.

Berbec

La începutul zilei, poate fi mai dificil să înțelegi reacțiile celor apropiați. Totuși, comunicarea rămâne deschisă și poate aduce clarificări importante.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter aduce mai mult optimism în viața personală și în relațiile de familie. În următoarele săptămâni, lucrurile pot evolua pozitiv în plan domestic, iar atmosfera din familie poate deveni mai armonioasă.

Taur

La începutul zilei, Taurii ar putea avea tendința de a deveni prea suspicioși sau de a se gândi prea mult la lucruri pe care nu le pot schimba.

După această etapă, energia zilei devine mult mai favorabilă. Reluarea mersului direct al lui Jupiter în zona comunicării aduce mai multă claritate în proiecte, discuții și planuri personale.

În următoarele luni, studiile, negocierile sau colaborările pot aduce rezultate bune.

Gemeni

La începutul zilei pot apărea mici tensiuni sau diferențe de opinie. Este important să asculți și punctul de vedere al celorlalți.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter în sectorul resurselor aduce mai multă încredere în plan financiar. În perioada următoare pot apărea idei bune pentru afaceri sau oportunități de câștig.

Rac

Racii ar trebui să evite să se lase dominați de anxietăți sau temeri la începutul zilei.

După aceea, energia astrală devine mult mai pozitivă. Jupiter își reia mersul direct chiar în zodia Rac, ceea ce poate aduce mai multă încredere în propriile planuri și în viitor.

În următoarele luni, Racii pot face schimbări importante în viața lor.

Leu

Este bine să eviți conflictele sau jocurile de putere în prima parte a zilei.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter aduce un sentiment de eliberare și de claritate. Unele proiecte sau planuri care au stagnat în ultimele luni pot începe să evolueze.

Este o perioadă bună pentru introspecție și pentru pregătirea unor schimbări importante.

Fecioară

În prima parte a zilei, emoțiile pot fi mai intense, iar anumite situații pot părea mai complicate decât sunt în realitate.

După această etapă, lucrurile încep să se clarifice. Jupiter în mers direct aduce oportunități legate de prietenii, proiecte și colaborări.

În perioada următoare, Fecioarele pot cunoaște oameni noi sau pot începe proiecte interesante.

Balanță

La începutul zilei, Balanțele pot fi mai sensibile sau pot analiza o problemă veche dintr-o perspectivă diferită.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter aduce mai multă încredere în planurile de viitor și în carieră. În următoarele luni pot apărea oportunități profesionale importante.

Scorpion

Scorpionii pot simți o alternanță între dorința de schimbare și teama de necunoscut.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter aduce claritate în planurile de viitor și motivație pentru studiu, călătorii sau proiecte noi.

Săgetător

La începutul zilei este bine să eviți discuțiile tensionate sau orgoliile inutile.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter, planeta guvernatoare a Săgetătorului, aduce mai multă încredere și claritate în plan financiar sau în relațiile apropiate.

Capricorn

Capricornii pot avea impresia că mesajele primite de la cei din jur sunt contradictorii.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter în sectorul relațiilor aduce claritate și evoluție în parteneriate.

Vărsător

La începutul zilei, Vărsătorii pot simți nevoia să rezolve singuri toate problemele, fără ajutor.

Reluarea mersului direct al lui Jupiter aduce motivație pentru muncă și pentru schimbări benefice în stilul de viață.

Pești

În prima parte a zilei pot apărea mici probleme de comunicare sau dificultăți de concentrare.

După aceea, energia devine mult mai pozitivă. Jupiter în mers direct aduce inspirație, creativitate și mai mult entuziasm în viața sentimentală sau în proiectele personale.