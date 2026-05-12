Cvadrienala de Scenografie de la Praga 2027: Institutul Cultural Român lansează apelul pentru alegerea proiectului României

Apelul se adresează scenografilor, designerilor de decor și costum, lighting, sound și video designerilor, artiștilor vizuali și colectivelor interdisciplinare care activează în domeniul artelor performative și presupune conceperea unei instalații experiențiale adaptate unui spațiu de aproximativ 5 × 5 × 5 metri. Sunt încurajate atât propunerile individuale, cât și cele colective. Proiectele primite cel târziu pe 11 iulie vor fi evaluate de un juriu a cărui componență va fi făcută publică după anunțarea rezultatelor pe 20 iulie. Curatorul participării României din 2027 este scenograful Adrian Damian, autorul proiectului „Podul/The Bridgeˮ, care a reprezentat România la Cvadrienala de Scenografie și Spațiu Performativ de la Praga 2023 (curator Dragoș Buhagiar).

„Începem pregătirile pentru participarea României la Cvadrienala de Scenografie de la Praga 2027 prin asumarea unui mecanism construit pe continuitate, transparență și predictibilitate. Considerăm esențial pentru consolidarea unei prezențe naționale coerente ca autorul proiectului României la o ediție a Cvadrienalei să devină curatorul ediției următoare, valorificând experiența acumulată și contribuind la o memorie instituțională și profesională necesară. În același timp, ICR și UNITER lansează în premieră un apel public pentru selecția proiectului care va reprezenta România, reafirmând angajamentul comun pentru deschidere și transparență. Le mulțumesc scenografilor Dragoș Buhagiar, președintele UNITER – Uniunea Teatrală din România, și Adrian Damian, președintele Centrului Român OISTAT (Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru), pentru implicarea lor în această nouă etapă.ˮ, a declarat Liviu Jicman, președintele ICR.

Tema participării României la ediția din 2027, „Ceea ce nu putem vedea. Ceea ce nu putem auzi”, propune o reflecție asupra mecanismelor invizibile și a tăcerilor structurale care definesc practica scenografică contemporană.

„Este foarte important să ne cunoaștem trecutul pentru a înțelege prezentul și a ști cum să ne construim viitorul prin cultură.”, a afirmat Dragoș Buhagiar.

Pornind de la tema generală a PQ 2027 — Absences and Silences as spaces of potential for new scenographic futures — expoziția României își propune să investigheze ceea ce rămâne ascuns în spatele imaginii scenice: procesele de lucru, compromisurile, proiectele abandonate, vocile marginalizate și realitățile instituționale care modelează creația artistică.

„După ce am avut onoarea de a reprezenta România la PQ 2023, îmi revine acum responsabilitatea de a fi curatorul țării pentru ediția 2027. Cred că sistemul propus de ICR — în care artistul selectat devine curatorul ediției următoare — creează continuitate și are multiple avantaje: experiența acumulată, atât artistică cât și logistică, poate fi folosită direct pentru implementarea proiectului următor. Mă bucur că am șansa să-mi folosesc această experiență pentru a sprijini artistul sau echipa care va reprezenta România la Praga în 2027. Sper ca apelul din acest an să ajungă la cât mai mulți artiști — scenografi, designeri de costum, lumină, sunet, video sau din orice alt domeniu al artelor performative și să-i convingă să se înscrie deoarece PQ este o platformă excepțională — atât pentru vizibilitate internațională, cât și pentru întâlnirea cu artiști din întreaga lume și construirea unor colaborări pe termen lung”, a declarat Adrian Damian.

Calendar

Lansarea apelului: 11 mai 2026

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 11 iulie 2026, ora 17:00

Anunțarea proiectului selectat: 20 iulie 2026

Dosarul de candidatură trebuie să includă:

un concept scris (maximum 500 de cuvinte);

descrierea spațială și materială a instalației;

schițe, randări, planșe tehnice și referințe vizuale;

portofoliu de lucrări;

biografie artistică / prezentarea colectivului și fotografii portret.

Informații suplimentare și modalitatea de depunere a propunerilor sunt disponibile la linkul următor: www.icr.ro/cvadrienalapraga2027

Institutul Cultural Român coordonează de asemenea participarea României în cadrul Expoziției Studenților — secțiune competițională a Cvadrienalei de Scenografie de la Praga dedicată școlilor de scenografie și disciplinelor conexe, care oferă studenților oportunitatea de a-și prezenta creațiile într-un context internațional. Expoziția se desfășoară în interiorul Palatului Industrial de la Praga, într-un spațiu de 25 m² alocat României. În acest context, ICR invită cele trei universități cu programe de scenografie — Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București; Universitatea Națională de Arte, București; Universitatea de Arte din Târgu-Mureș — să contribuie în mod egal la realizarea unui proiect expozițional comun, reprezentativ la nivel internațional.

Prin aceste apeluri, Institutul Cultural Român susține prezența scenografiei românești într-unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate performance designului și spațiului performativ contemporan.