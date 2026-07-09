Dezbaterea „Dragostea de arte și tradiții japoneze la români“ încheie seria „Japonia prin ochii românilor“, la Tokyo

Proiectul își propune să exploreze modul în care reperele culturale ale Japoniei sunt adoptate și trăite de românii stabiliți în arhipelag, dar și de specialiștii japonezi fascinați de România. Inițiativa reunește profesioniști care excelează în domenii ce îmbină armonios motive specifice ambelor culturi. După un prim eveniment care a avut ca invitați autori ai volumului Scrisori din Cipangu, în data de 3 aprilie, urmat de o dezbatere despre „echilibristica traducătorului“, în data de 13 iunie, noul episod, programat în plin sezon al festivalurilor de vară nipone, completează tabloul cultural propus de seria „Japonia prin ochii românilor.” Evenimentul va include demonstrații de caligrafie și ceremonia ceaiului.

Invitați: Carmen Săpunaru Tămaș – profesor de cultură japoneză (Universitatea din Hyogo), cercetătoare și pasionată de festivalurile japoneze, Oana Loredana Scoruș – coordonatoare a programului de studii japoneze (Universitatea Konan), specialistă în teoria grădinilor, practicantă a ceremoniei ceaiului și a aikido, și Martin Kumamoto – romancier, caligraf, instructor de aikido, doctor în literatură japoneză modernă. Dezbaterea va fi moderată de Irina Holca – profesor de literatură japoneză modernă și contemporană, traducătoare, pasionată de olărit.

Proiectul „Japonia prin ochii românilor / Japan through Romanian Eyes” s-a bucurat de un real succes în rândul publicului nipon. Printre invitații edițiilor anterioare s-au numărat: Roman Pașca, profesor la Akita University și traducător în limba română; Shiga Shigehito, traducător care a transpus în limba japoneză piese semnate de Matei Vișniec; Radu Leca, scriitor, profesor de cultură japoneză la Hong Kong Baptist University; Alexandra Mustățea, scriitor, profesor de istorie japoneză la Kanda University of Foreign Studies; Carmen Săpunaru-Tămaș, scriitoare, profesor de antropologie japoneză la University of Hyogo; Raluca Nagy, scriitoare și antropolog; Horea Sibișteanu, scriitor; Monica Tamaș, scriitoare, traducătoare, specialist în literatură comparată și literatură japoneză contemporană, profesor la Universitatea Hyperion, și scriitoarea de origine română Sabina Yamamoto.

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