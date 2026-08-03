Tragedie în Vrancea: Doi tineri dispăruți au fost găsiți morți în râul Siret, lângă barajul Călimănești

Alarma a fost dată în cursul zilei de duminică, iar echipajele ISU Vrancea au început imediat operațiunile de căutare și salvare.

Intervenția a fost reluată luni dimineață de echipaje ale ISU Galați, în cooperare cu salvatori din cadrul ISU București–Ilfov.

Cele două victime au fost localizate în râul Siret, pe teritoriul județului Galați.

Salvatorii au extras una dintre victime și au continuat intervenția pentru recuperarea celei de-a doua. Din păcate, ambele persoane au fost găsite fără semne vitale.

Autoritățile reamintesc populației să evite scăldatul în zone neamenajate și să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenți puternici, întrucât acestea pot reprezenta un pericol major pentru viață.

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(sursa: Mediafax)