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Tragedie în Vrancea: Doi tineri dispăruți au fost găsiți morți în râul Siret, lângă barajul Călimănești

de Redacția Jurnalul Publicat la 03 Aug 2026 13:00 Modificat la 03 Aug 2026 13:00
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Tragedie în Vrancea: Doi tineri dispăruți au fost găsiți morți în râul Siret, lângă barajul Călimănești
Doi tineri care fuseseră dați dispăruți în zona barajului Călimănești au fost găsiți înecați în Siret

Doi tineri în vârstă de aproximativ 18 ani, dați dispăruți în zona barajului Călimănești, din apropierea localității Pădureni, județul Vrancea, au fost găsiți fără viață în apele râului Siret, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați.

Alarma a fost dată în cursul zilei de duminică, iar echipajele ISU Vrancea au început imediat operațiunile de căutare și salvare.

Intervenția a fost reluată luni dimineață de echipaje ale ISU Galați, în cooperare cu salvatori din cadrul ISU București–Ilfov.

Cele două victime au fost localizate în râul Siret, pe teritoriul județului Galați.

Salvatorii au extras una dintre victime și au continuat intervenția pentru recuperarea celei de-a doua. Din păcate, ambele persoane au fost găsite fără semne vitale.

Autoritățile reamintesc populației să evite scăldatul în zone neamenajate și să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenți puternici, întrucât acestea pot reprezenta un pericol major pentru viață.

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: inec siret baraj
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