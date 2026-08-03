„Mascații” Jandarmeriei au cumpărat motociclete de mare viteză și pentru drumuri greu accesibile de o jumătate de milion de euro

Un set vizează vehicule Speed, pentru misiuni pe drumuri exprese și autostrăzi, iar celălalt se referă la motociclete Enduro, destinate misiunilor ce presupun deplasarea pe drumuri greu accesibile și neamenajate. Afacerea, parafată la finalul lunii trecute, a costat bugetul Brigăzii de „mascați” 445.518,8 euro. Inițial, Jandarmeria dorea să contracteze 48 de motociclete, din care 12 din clasa Sport Tourer și 12 din clasa Naked, pe lângă cele deja achiziționate, însă două loturi au fost anulate pe cale administrativă, deoarece fie ofertele primite au fost retrase, fie au fost declarate inadmisibile.

Unitatea Militară UM 0465 București, cunoscută sub denumirea de Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei Române, a publicat, încă din data de 9 martie 2026, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționa să încheie un acord-cadru având ca obiect furnizarea de motociclete.

Potrivit sursei citate, natura misiunilor pe care Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei Române le execută, potrivit prevederilor legale ale Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, impune dotarea unității cu motociclete de diverse clase, prevăzute în normativele de înzestrare.

În acest sens, Unitatea Militară UM 0465 București a scos la licitație patru loturi, vizând achiziția a patru tipuri de motociclete, cu ataș. Primul lot, pentru care Brigada Specială a pus la bătaie un buget estimat inițial de 1.200.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.452.000 de lei cu TVA inclusă, se referă la motociclete clasa Sport Tourer cu ataș. De asemenea, al doilea lot, care a primit un buget identic, de 1.200.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.452.000 de lei cu tot cu TVA, vizează furnizarea de motociclete clasa Naked, cu ataș.

Al treilea lot, cu un buget alocat de 1.020.000 de lei fără TVA, adică de 1.234.200 de lei cu TVA inclusă, vizează achiziția de motociclete clasa Speed, cu ataș. Iar al patrulea și ultimul lot scos la „mezat” a primit un buget de 840.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.016.400 de lei cu TVA inclusă, și se referă la furnizarea de motociclete clasa Enduro, cu ataș.

Două loturi au fost anulate

În total, valoarea bugetului inițial pus la dispoziție de către Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei Române pentru achiziția acestor patru tipuri de motociclete se ridica la 5.154.600 de lei cu tot cu TVA, adică la 1.030.920 de euro.

În vederea contractării acestor vehicule pe două roți, autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, care, însă, aproape că s-a împotmolit. Concret, la data de 14 aprilie 2026, Jandarmeria a anulat pe cale administrativă lotul al doilea, vizând motocicletele din clasa Naked, pentru ca, la data de 14 iulie 2026, autoritatea contractantă să anuleze și procedura de achiziție cu referire la primul lot, al motocicletelor Sport Tourer. Motivul – acest lot a fost anulat pe cale administrativă deoarece „toate ofertele, cererile de participare sau proiectele depuse au fost retrase sau au fost considerate inadmisibile”.

Ca atare, au rămas în competiție doar loturile 3 și 4, pentru care Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei Române a primit o singură ofertă, care, de altfel, a și fost declarată admisibilă.

În aceste condiții, la data de 20 iulie 2026, autoritatea contractantă a încheiat cu SC Motorcycle Hub SRL București contractul nr. 730362/2026, la un preț final negociat de 1.841.400 de lei fără TVA, respectiv de 2.228.094 de lei cu TVA inclusă (445.618,8 euro).

Motocicletele aflate în prezent în dotare sunt uzate moral și fizic

În caietul de sarcini care a stat la baza acestei interesante achiziții publice, Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei Române arată că este „destinată executării misiunilor de asigurare și reabilitare a ordinii publice, a asigurării protecției instituțiilor fundamentale ale statului și a neutralizării amenințărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu ale celorlalte instituții din sistemul de apărare și securitate națională”.

În acest sens, se precizează că, la momentul actual, „se înregistrează un deficit de motociclete la nivelul unității, iar cele existente în dotarea Brigăzii Speciale de Intervenții a Jandarmeriei Române au uzuri fizice și morale avansate”.

În acest sens, arată autoritatea contractantă, „se intenționează achiziția a 48 de motociclete care să satisfacă nevoile impuse de natura misiunilor pe care Brigada le execută, printr-un acord-cadru cu o durată de doi ani”.

Bolizi pe două roți

Potrivit documentației de atribuire, inițial, Jandarmeria Română dorea să intre în posesia a câte 12 motociclete din clasa Sport Tourer, a 12 motociclete din clasa Naked, a 12 motociclete din clasa Speed și a 12 motociclete din clasa Enduro.

Deocamdată, însă, a reușit să achiziționeze doar motociclete din ultimele două clase.

Motocicleta Speed cerută de „mascații” de la Jandarmerie trebuie să aibă norma de poluare minimă Euro 5, dar să fie dotate cu motoare în 4 cilindri în linie, în 4 timpi, cu o capacitate de cel puțin 900 de centimetri cubi și ci o putere minimă de 198 de Cai Putere, precum și cu o cutie de viteze în 6 trepte.

Se menționează că acest tip de motocicletă este destinat misiunilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei ce necesită rulaj de mare viteză și manevrabilitate sporită pe drumuri publice, în special pe drumuri expres și autostrăzi. Motocicletele trebuie să fie fabricate cu cel mult două luni înainte de data livrării.

În ceea ce privește motocicletele Enduro, acestea sunt destinate pentru executarea misiunilor specifice ale unității pe trasee greu accesibile, drumuri neamenajate, dar și pe drumuri publice amenajate. Și în acest caz, se cere minimum norma Euro 5, dar cu motor monocilindru în 4 timpi, cu cilindreea minimă de 600 de centimetri cubi.

Jandarmeria a mai achiziționat și echipamente speciale de intervenție

Este pentru prima dată în ultimii pase ani când o instituție publică face publică o astfel de achiziție, potrivit bazei de date a SEAP.

Însă această achiziție nu este singura făcută, în ultimul timp, de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Conform unui alt anunț de atribuire, unitatea a mai făcut o cumpărătură având ca obiect un acord-cadru de dotare cu echipamente speciale de protecție.

Este vorba, în concret, despre 12 loturi, care vizează furnizarea de cagule de mascare pentru iarnă, șepcuțe, genți pentru transportul echipamentului, pelerine de ploaie, bocanci cu inserție, mănuși din piele antitraumă, cagule de mascare pentru vară, veste multifuncționale, tricouri cu mâneci scurte inscripționate, combinezoane de iarnă, costume de intervenție de vară, precum și completuri de apărătoare antitraumă pentru coate și genunchi.

Valoarea achiziției se ridică la 4.893.257,6 lei fără TVA, respectiv 5.920.841.7 lei cu TVA inclusă.

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