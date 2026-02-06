Diana Jipa și Ștefan Doniga, muzicienii români care au cântat pe toate cele șapte continente în mai puțin de 100 de zile. Artiștii, incluși în Albumul Personalitățile anului din România

În 2024, cei doi au devenit primii muzicieni români care au susținut un concert profesionist în Antarctica și, totodată, primii artiști din lume care au cântat pe toate cele șapte continente într-un interval mai scurt de 100 de zile. Turneul lor global s-a desfășurat pe parcursul a 98 de zile și 22 de ore și a fost omologat oficial de Guinness World Records.

Demersul a presupus nu doar o provocare logistică extremă, ci și un efort artistic susținut, în condiții radical diferite de la un continent la altul. Concertele au avut loc în spații culturale consacrate, dar și în contexte neconvenționale, culminând cu recitalul din Antarctica, un moment simbolic care a dus muzica clasică românească într-un spațiu unde prezența artistică este extrem de rară. Prin acest parcurs, Diana Jipa și Ștefan Doniga au reușit să transforme un record de viteză într-un proiect cultural cu vizibilitate globală.

Turneul a avut și o dimensiune identitară clară. Repertoriul ales a pus în valoare creația muzicală românească, integrată într-un discurs artistic coerent, gândit pentru publicuri foarte diferite. În acest sens, performanța a fost una de anduranță, dar și un exercițiu de reprezentare culturală, în care muzica românească a fost prezentată pe scene internaționale într-o formulă profesionistă și competitivă.

Pentru aceste realizări, Diana Jipa și Ștefan Doniga au fost incluși în Albumul „Personalitățile anului din România”, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Albumul reunește 100 de români din domenii-cheie - cultură, știință, educație, economie, sport sau administrație publică - care, prin activitatea lor, au avut un impact concret asupra dezvoltării și imaginii României. Selecția nu urmărește ierarhii, ci documentarea unor parcursuri relevante, validate prin rezultate.

Albumul este conceput ca un proiect anual de recunoaștere a excelenței contemporane și își propune să ofere repere autentice într-un spațiu public adesea dominat de zgomot și conjunctură. În acest context, includerea celor doi muzicieni vine ca o confirmare a faptului că performanța culturală poate avea aceeași forță de reprezentare internațională ca realizările din domenii tehnice sau economice.

Diana Jipa și Ștefan Doniga sunt cunoscuți pentru proiectele lor de recital reunite sub conceptul „Romanian Universal Road to Freedom”, prin care promovează constant muzica românească în țară și în străinătate. Parcursul lor profesional, construit în ani de concerte, colaborări și proiecte tematice, a culminat în 2024 cu un turneu care a depășit granițele convenționale ale scenei muzicale și a plasat România într-un context cultural global.