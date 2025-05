Două spectacole cu ,,Jesus Christ Superstar” în aceeași zi la Bucharest Opera Festival

,,Jesus Christ Superstar” în regia lui Novák Péter, conducerea muzicală Kulcsár Szabolcs, aduce în rolurile principale nu doar reprezentanţi ai Operei Maghiare din Cluj, ci și invitați de renume din Ungaria. Interpretată în engleză, supratitrată în română, musicalul sau opera rock Jesus Christ Superstar se anunţă a fi pentru publicul bucureştean o experiență de neuitat.

Musicalul de succes „Jesus Christ Superstar” a fost reabilitat de Vatican în anul 2000, punând capăt discuţiilor privitoare la contestările bisericii romano-catolice lansate la premiera oficială din 1971. Renunțând oficial la critica conform căreia Isus a fost înfățișat ca fiind prea uman și prea strălucitor, Vaticanul a reabilitat în 2000 musicalul „Jesus Christ Superstar” ca fiind un spectacol potrivit pentru pelerinii ce au vizitat Roma la Jubileul papalităţii din anul 2000, eveniment ce se va relua în 2025 la Roma.„Sunt foarte surprins și foarte fericit”, a spus atunci Tim Rice, autorul libretului.

Celebrul teatru liric clujean reuşeşte – ca de fiecare dată în ultimii patru ani –, să surprindă prin curajul şi unicitatea alegerilor repertoriale, marcând faptul că este prima companie de operă care a venit în turneu la Bucureşti prima oară în urmă cu mai bine de un secol şi jumătate, în 1860, cu 11 spectacole, unele jucate chiar în prezenţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Regizorul Novák Péter a declarat: ,,În ultimii peste două mii de ani nu a existat – și probabil nici nu va mai exista niciodată – un moment în care povestea uneia dintre cele mai renumite și mai influente figuri din istoria lumii să nu fie de actualitate. Citându-l pe Tamás Gáspár Miklós, povestea ne confruntă pe noi, oamenii, cu faptul că am fost capabili să răstignim chiar și adevărul... Dar dincolo de drama absolvirii de păcat, mai este aici ceva legat de mesajele eterne, pentru că fundamentul învăţăturii lui Isus, fie că ne place sau nu, este libertatea interioară. Pentru mine, fiindcă nu m-au interesat niciodată dogmele, mesajul este clar: vindecaţi-vă singuri cu toţii!”

Peste 1500 de muzicieni, balerini, personal artistic şi tehnic vor fi prezenți pe scenă, în fosă şi în culise la Bucharest Opera Festival 2025, aşa cum se întâmplă an de an în iunie, pe aceeaşi scenă, a Operei Naţionale din Bucureşti.

Bucharest Opera Festival este un eveniment de zece zile care aduce la București cele mai importante teatre de operă și balet din România și nu numai, dând posibilitatea publicului de a experimenta călătorii culturale diverse.

ISUS HRISTOS | JESUS CHRIST: Sipos Endre

IUDA ISCARIOTEANUL | JUDAS ISCARIOT: Szemenyei János

MARIA MAGDALENA | MARY MAGDALENE: Covacinschi Yolanda

PILAT DIN PONT | PONTIUS PILATE: Szép Gyula Bálint

REGELE HEROD | KING HEROD: Peti Tamás Ottó

CAIAFA | CAIAPHAS: Mányoki László

ANNAS, PREOT | ANNAS THE HIGH PRIEST: Dobrița Roland

MARII PREOȚI | HIGH PRIESTS: Plesa Róbert, Veress László, Kálmán Róbert Attila, Cîmpean Rareș Arcadie

APOSTOLI | APOSTLES: András Gábor-Róbert (Petru), Rétyi Zsombor (Simon), Szacsvay Zsigmond, Rigmányi István, Gergely Elek, Kincses Márk, Varga Attila, Varga János, Szilveszter Sándor, Petres István, Florin Ioan Ianc

SOLIȘTI BALET | PRINCIPAL DANCERS: Vlad Sebastian, Alin Rîpă, Babos Kinga, Katrinecz Erika

Cu participarea corului, orchestrei și ansamblului de balet ale Operei Maghiare din Cluj | With the participation of the Hungarian Opera Choir, Ballet and Orchestra of Cluj