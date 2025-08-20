Enescu și pianiștii lui acompaniatori

În cei peste 60 de ani de carieră artistică, George Enescu a colaborat cu numeroși muzicieni profesioniști și chiar amatori. Enescu a fost mânat tot timpul de gândul impulsionării tinerilor muzicieni, fiind prezent în numeroase formule de colaborare, pentru a evindenția talentul colegilor lui de breaslă.

Însă în nenumăratele lui recitaluri din România, George Enescu a avut cinci pianiști acompaniatori permanenți. Unul dintre preferații lui a fost compozitorul Theodor Fuchs, pianist a curții reginei Elisabeta a României, remarcat și în recitalurile susținute cu violoniștii Fritz Kreisler, Jacques Thibaud, Bronislaw Huberman sau Carl Flesch. Theodor Fuchs a fost compozitor, pedagog și critic muzical. Există unele informații conform cărora, în anii dictaturii antonesciene, George Enescu a intervenit pe lângă Ion Antonescu și Comisia pentru Asimilarea Evreilor, pentru a-l proteja pe Theodor Fuchs de consecințele legilor și măsurilor împotriva evreilor.

Alfred Alessandrescu, compozitor, pianist și dirijor, director muzical la Radiodifuziunea Română (1933-1938, 1945-1947), director artistic și director permanent lal Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii Române (1933-1959).

Nicolae Caravia, pianistul care l-a acompaniat pe Enescu între 1915 – 1917, în timpul concertelor de binefacere de la Iași, pentru militarii răniți în Primul Război Mondial, dar și într-o serie de recitaluri susținute în perioada interbelică, cum ar fi cele de la Ateneul Român.

Ionel Dobrogheanu-Gherea, pianist, filozof și eseit, recunoscut în perioada interbelică pentru colaborările cu Enescu, s-a afirmat și ca un rafinat ontolog al artei.

Ion Filionescu, menționat în arhive pentru colaborarea cu George Enescu în susținerea recitalurilor de la Ateneul Român.