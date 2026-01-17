x close
Jurnalul.ro Cultură Primul eveniment al Anului Internațional Brancusi a avut loc la Nicosia în Cipru de Ziua Culturii Nationale

Primul eveniment al Anului Internațional Brancusi a avut loc la Nicosia în Cipru de Ziua Culturii Nationale

de Redacția Jurnalul    |    17 Ian 2026   •   16:14
Primul eveniment al Anului Internațional Brancusi a avut loc la Nicosia în Cipru de Ziua Culturii Nationale
Sursa foto: facebook/ Ambasada României în Republica Cipru

Evenimentul a fost organizat in parteneriat de  Ambasada Romaniei in Cipru, Centrul de cercetare documentare și promovare Constantin Brancusi si primaria municipiului Targu Jiu.

In cadrul evenimentului dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, doamna Dr.Doina Lemny, fost curator al Muzeului National de Arta Moderna din cadrul Centrului Pompidou din Paris, unul dintre cei mai renumiti experti internationali in opera brancusiana a sustinut Conferinta" De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu".


Gazda evenimentului, Excelența Sa, domnul Dan Mihalache, Ambasadorul Romaniei în Republica Cipru a vorbit despre personalitatea marcanta a lui Constantin Brancusi," nu doar un sculptor de geniu, ci o adevarata filosofie de viata"


In fata publicului prezent, reprezentanti ai misiunilor diplomatice acreditati la Nicosia, membrii frunoasei comunitati romanesti, reprezentanti ai mediului acdemic si ai mediului de afaceri, viceprimarul municipului Targu jiu, Adrian Tudor a adresat un mesaj de suflet.


Participantii la eveniment au putut viziona expozitia de fotografie lansata cu aceasta ocazie, precum si documentare inedite despre viata si creatia marelui sculptor român născut la Hobița in Gorj.
Pentru doua zile inima culturii universale a batut la Nicosia.

Subiecte în articol: eveniment international brancusi nicosia cipru ziua culturii nationale
