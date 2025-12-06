11 cele mai bune filme din ultimii 40 de ani

Unele filme sunt clasice care depășesc limitele cinematografiei cunoscute, fie că este un film de acțiune clasic sau unul care a revoluționat genul, o dramă care persistă mult timp după ce o vizionezi sau o epopee fantastică ce ne lasă fascinați.

11. „Spirited Away” (2001)

Pelicula nu este doar pentru fanii animației - este o poveste desenată manual, care împletește teme și lecții despre maturizare, autodepășire și asumarea responsabilității. Deși uimitoare din punct de vedere vizual și excepțional scrise, filmele de animație ale lui Hayao Miyazaki sunt adesea grele. Evenimentele se ciocnesc sau sunt consecințe directe ale unora dintre cele mai traumatizante evenimente ale vieții, cum ar fi războiul și moartea. Construirea lumii în filmele lui Miyazaki este convingătoare și magică, motiv pentru care peliculele sale au dominat constant box office-ul și galele de premiere de-a lungul anilor.

Acțiunea nu are loc în timpul unui război, ci reprezintă o schimbare majoră în viața unui copil, muarea. Familia lui Chihiro, în vârstă de 10 ani, călătorește spre noua lor casă și se oprește pentru a explora un oraș turistic abandonat. Chihiro întâlnește un băiat, Haku, care îi spune că trebuie să plece înainte de apusul soarelui, când spiritele încep să iasă, dar este prea târziu și Chihiro rămâne blocată în lumea spiritelor. Povestea include teme de creștere, identitate și lăcomie. Avându-se doar pe ea însăși pe care să se poată baza, Chihiro trăiește o poveste de maturizare și îi poartă pe spectatori într-o călătorie a spiritualității, maturității și rezistenței emoționale. Fiind mai mult decât un film premiat cu Oscar, Spirited Away este o pelculă vitală pe care, din fericire, am învățat să o apreciem.

10. „Die Hard” (1988)

„Yippie-ka-yay, motherfu**er!” este folosit universal în multe situații din viață, nu doar în cele care au legătură cu eliberarea ostaticilor din mâinile răpitorilor germani. Această expresie marchează Die Hard, unul dintre cele mai mari thrillere de acțiune din toate timpurile. Unii ar putea fi în dezacord, dar influența sa se extinde până în ziua de azi, încât filme inspirate de ea sunt încă realizate în întreaga lume. Interpretarea lui Bruce Willis în rolul lui John McClane a reinventat aspectul și atmosfera adevăraților eroi de acțiune, oferindu-i lui McClane o impresie de om obișnuit, un strop de umor și un farmec btneresc, arătând că eroii nu doar câștigă, ci se și distrează mai mult. Pe de altă parte, interpretarea lui Alan Rickman (debut cinematografic) în rolul lui Hans Gruber rămâne studiată de actorii care doresc roluri negative și, ei bine, să devină ciudați.

Die Hard a fost regizat de regele filmelor de acțiune din anii 1980, John McTiernan, și urmărește un grup extremist de criminali, condus de nemilosul Hans Gruber, care ia ostatici un întreg etaj de participanți la petrecerea de Crăciun de la Nakatomi Plaza. La petrecere este și soția detectivului John McClane, așa că miza devine personală pentru el și decide să lupte cu toate puterile pentru a-i învinge pe Gruber și pe huliganii săi. Amestecul de brutalitate, emoție și umor al filmului este de neegalat;.Die Hard a definit genul de acțiune, dar dincolo de asta, a arătat publicului ce să se aștepte de la un adevărat spectacol american.

9. „There Will Be Blood” (2007)

Paul Thomas Anderson este, fără îndoială, un regizor influent. Această epopee nemiloasă a erei petrolului este atât o tragedie americană, cât și un studiu de personaje palpitant, iar Daniel Day-Lewis și Paul Dano o conduc dând tot ce au în cele mai performante roluri ale lor de până acum.

There Will Be Blood este o epopee extinsă care se desfășoară de-a lungul deceniilor, dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, și îl urmăresc pe minerul Daniel Plainview (Day-Lewis), care se îndreaptă către industria petrolieră după ce aceasta vede o ascensiune în California. Povestea are ca scop disecarea capitalismului, a primelor sale momente și a „Visului american” care profită de natura capitalistă. Fiind un film recunoscut în mare parte de mulți academicieni și critici, There Will Be Blood se numără printre cele mai influente și inovatoare filme realizate vreodată.

8. „Mad Max: Fury Road” (2015)

Fără îndoială, cel mai mare film de acțiune al secolului XXI, Mad Max: Fury Road are un moment foarte greu de reprodus, chiar și de George Miller însuși. Credeți că era conștient ce capodoperă a creat? Miller este creatorul francizei Mad Max, filmul cult cu Mel Gibson, iar Fury Road este în producție de la Mad Max Beyond Thunderdome din 1985. Din fericire, cinematografia și tehnologia au progresat atât de mult încât l-au ajutat pe Miller să realizeze în sfârșit filmul pe care Fury Road îl merita. Acum, la zece ani de la lansare, această capodoperă de acțiune ne-a schimbat perspectiva asupra genului.

Filmul Fury Road are loc într-o lume post-apocaliptică fără apă, iar Max Rockatansky (Tom Hardy) traversează deșertul. Ajungând la Citadelă descoperă că oamenii trăiesc sub conducerea crudului Immortan Joe, care ține femei închise și ocazional le oferă rezidenților apă. Șoferul de camion Furiosa (Charlize Theron) decide să părăsească Citadela și să le ia pe femeile lui Joe din închisoare. Max îi ajută să evadeze, iar o urmărire neobosită începe. Angajamentul lui Miller față de cascadorii și efecte speciale practice creează o lume tactilă și brutală care arată cum cele mai mari convenții ale genului pot fi folosite pentru o povestire creativă.

7. „Mulholland Drive” (2001)

Filmul Mulholland Drive al lui David Lynch poate să nu fie pe placul tuturor, dar atracția sa constă în încercarea de a-l înțelege. Lynch este, de asemenea, un personaj cu gusturi dobândite, dar un autor influent a cărui viață și operă au lăsat o impresie de durată asupra Hollywood-ului și a convențiilor sale. Mai mult, Mulholland Drive are un ton global, în ciuda faptului că este un film american - cu vibrațiile sale de artă, decorul oniric și povestirea meditativă, încapsulează sentimente mai universale decât simpla realizare la Hollywood. Meditează asupra identității și dorinței și se regăsește în mod regulat pe diverse liste cu „cele mai bune” filme.

Mulholland Drive urmărește o aspirantă, Betty (Naomi Watts), care se mută din Ontario în Los Angeles și întâlnește o femeie misterioasă pe nume Rita (Laura Harring). Cele două femei devin apropiate și se trezesc într-un mister în care Rita trebuie să-și amintească adevărata identitate. Din punct de vedere narativ, Mulholland este dislocat și fragmentat, recompensând vizionări și analize multiple. Deși Lynch a refuzat întotdeauna să ofere o definiție sau o explicație pentru filmele sale, este distractiv să găsești motive, teme și metafore în această capodoperă eternă.

6. „Parazit” (2019)

Parazit este singurul film internațional de pe această listă. A primit Oscar pentru Cel mai bun film, Cel mai bun film internațional, Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu, o combinație a tuturor celor mai înalte distincții imaginabile. Și, cu siguranță, nu este doar pentru spectacol - Parazit al lui Bong Joon-ho este unul dintre cele mai bune filme ale secolului XXI, o satiră mușcătoare care schimbă ritmul la jumătatea drumului și face ca emoțiile să se învârtă. Ca majoritatea operelor sale, este o meditație și o critică a capitalismului și a diviziunilor de clasă, învăluită într-un material vizual incredibil care accentuează imaginea de ansamblu la fel de mult ca și detaliile, toate la momentul potrivit.

Parazit urmărește familia Kim din clasa de jos care, membru cu membru, se infiltrează în casa familiei bogate Park ce locuiește într-o vilă modernă din Seul. Familia Kim este o intrigantă care nu ține cont de nimic altceva decât de banii câștigați rapid; familia Park este atât de adormită în siguranță încât uită de umanitatea celor din jurul său. În curând îți dai seama că supraviețuirea și privilegiul sunt în conflict aici și fiecare face ce știe mai binel. Parazit este o incursiune palpitantă în diverse genuri și povești morale pe care doar Bong le-ar putea concepe.

5. „Pulp Fiction” (1994)

Quentin Tarantino a devenit un nume promițător în 1992, după debutul său în thrillerul polițist, Reservoir Dogs. O parte a publicului l-a criticat pentru că este ultra-violent, în timp ce cealaltă parte, aparent majoritară, cumpăra ceea ce vindea Tarantino. Această adorație a deschis calea pentru cutremurul stilistic și energetic al unui lungmetraj, Pulp Fiction, despre care se poate spune cu încredere că a schimbat filmul. Introducând o structură haotică neliniară, dialoguri extatice și bine gândite, și un amestec de culturi pop, el a rescris calea atât pentru cinematografia mainstream, cât și pentru cea independentă.

Pulp Fiction este o colecție de narațiuni care se împletesc prin diverse personaje; Marsellus Wallace (Ving Rhames) este legătura care îi leagă pe toți, un gangster amenințător cu o soție plictisită, Mia (Uma Thurman). El îi angajează pe contractorii Jules (Samuel L. Jackson) și Vincent (John Travolta) și îl mituiește pe boxerul Butch Coolidge (Bruce Willis) să piardă un meci. Personajele se intersectează într-un fel sau altul; elegant, frumos și magnific de ciudat, Pulp Fiction este unul dintre cele mai influente filme din toate timpurile.

4. „Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui” (2003)

Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui completează o trilogie care a schimbat vieți și a influențat lumea fantastică în moduri incredibile. Acest blockbuster a dovedit că și filmele de mare amploare pot fi realizate de autor, iar Peter Jackson a câștigat un respect larg în timpul perioadei de maximă popularitate a trilogiei. Întoarcerea Regelui este, de asemenea, foarte faimos pentru recunoașterea sa de la Premiile Oscar; Cu 11 victorii în majoritatea categoriilor, inclusiv la categoria Cel mai bun film, Întoarcerea Regelui a demonstrat că filmele de gen au ceea ce le trebuie pentru a se număra printre cele mari. Desigur, la fel ca majoritatea filmelor de pe această listă, Întoarcerea Regelui a influențat și inspirat mulți cineaști și fani.

Întoarcerea Regelui este al treilea film despre Frăția Inelului, care călătorește din Comitat în Mordor pentru a distruge Inelul Unic, sursa puterilor Lordului Întunecat Sauron și ultimul dintre Inelele Puterii. Pe măsură ce Aragorn (Viggo Mortensen), Gandalf (Ian McKellen) și restul Frăției își îndeplinesc misiunea, destinul lui Aragorn de a fi Regele Regatului Reunit este împlinit. Cu o construcție meticuloasă și onirică a lumii, bătălii și teme de sacrificiu, prietenie și putere, Întoarcerea Regelui rezonează cu orice fan al filmului, nu doar cu cei cărora le place stilul fantastic.

3. „Matrix” (1999)

Matrix este unul dintre cele mai influente filme din ultimii 40 de ani și va rămâne așa, probabil pentru totdeauna. Reprezintă o schimbare tectonică în cinematografia de acțiune și în realizarea de filme digitale, promovând estetica cyberpunk și existând la nivelul unei povești filozofice cu calități de blockbuster. Familia Wachowski a îmbinat coregrafia din sârmă din Hong Kong, sensibilitățile anime și efectele vizuale inovatoare într-o viziune care părea imposibil de modernă în 1999 și încă se simte cu un pas înaintea curentului astăzi. Simbolurile sale - în special pastila roșie/pastila albastră - sunt folosite ca vocabular zilnic și stil de viață de către unii oameni, iar întrebările sale existențiale despre sisteme, control și liber arbitru sunt încă subiecte de discuție relevante pentru mulți.

„Matrix” urmărește povestea unui hacker, Neo (Keanu Reeves), care descoperă că realitatea este o construcție, un program, o „matrice”, creată de mașini extraterestre pentru a controla umanitatea. Când Neo și un grup de hackeri se trezesc din matrice, misiunea lor devine să elibereze umanitatea din ghearele controlului și opresiunii. Secvențele sale de acțiune sunt printre cele mai perfect concepute din cinematografia mainstream, în timp ce existențialismul a trezit o poveste mai profundă, înfășurată într-un stil cool și fără efort. Aproape totul în acțiunea și science-fiction modern îi datorează și îi recunoștință acestei pelicule.

2. „Tăcerea mieilor” (1991)

„Tăcerea mieilor” rămâne o capodoperă definitorie a horror-ului psihologic și unul dintre singurele filme din istorie care au câștigat „Cele cinci mari” premii Oscar - Cel mai bun film, regizor, actor, actriță și scenariu. Deși este adesea etichetat drept un thriller, ceea ce nu este o greșeală, ADN-ul său este inconfundabil horror. Atmosfera este plină de groază, tensiune și teroare ascunsă, lucru asigurat cu grijă atât de regizorul Jonathan Demme prin atmosferă și regie, cât și de actorii Anthony Hopkins, Jodie Foster și Ted Levine, care sunt motorul succesului de durată al filmului.

Tăcerea mieilor o arată pe Clarice Starling (Foster), stagiară FBI, care urmărește un criminal în serie Buffalo Bill (Levine). Pentru a-i înțelege mișcările și motivele, Clarice începe să vorbească cu criminalul în serie încarcerat, Hannibal Lecter (Hopkins). Ca psihiatru experimentat, Hannibal profită de statutul de debutant al acesteia și îi pătrunde destul de repede și ușor în minte. Demme accentuează sondajele bruște ale intimității cu prim-planuri strânse, transformând relația lor în ceva între mentorat și manipulare. Suntem obsedați de această dinamică toxică cu cât ne uităm mai mult. Tăcerea mieilor este un film de groază rar, cu adevărat terifiant, dar care este cu ușurință o parte definitorie a mainstream-ului.

1. „Goodfellas” (1990)

Dacă cinematografia cu gangsteri ar fi avut un Big Bang, ar putea fi Goodfellas. Cronica hiperkinetică a lui Martin Scorsese despre ascensiunea și decăderea unui gangster a fost adaptată după filmul Wiseguy al lui Nicholas Pileggi și, deși premisa și povestea sa sunt bazate în întregime pe viața reală, universul cinematografic frumos, sub regia lui Scorsese, estompează realitatea și ficțiunea. Goodfellas este captivant în toate sensurile cuvântului: ne introduce într-o lume construită pe violență și pofte mari, dar și pe carismă și farmec. Triunghiul magic de pe ecran, format din Ray Liotta, Robert De Niro și Joe Pesci este unul dintre cele mai mari producții cinematografice. Pesci a câștigat un premiu Oscar pentru portretizarea volatilă a lui Tommy DeVito.

Goodfellas începe cu cuvintele „Din câte îmi amintesc, am vrut întotdeauna să fiu gangster”; acestea sunt cuvintele lui Henry Hill (Liotta), un escroc mărunt care se împrietenește cu Jimmy Conway (de Niro) și Tommy DeVito (Pesci), membrii familiei criminale a lui Paulie Cicero (Paul Sorvino) din Brooklyn. Filmul relatează intrarea lui Hill în lumea lui Cicero, viața sa de-a lungul timpului și inevitabila cădere. Goodfellas este diferit de alte filme cu gangsteri prin cât de viu pare. Este capabil să provoace dezgust, admirație, frică și atracție, descriind cu adevărat cum este pentru cei care aleg stilul de viață plin de adrenalină al unui gangster. Goodfellas este atât forța de neoprit, cât și obiectul imobil al cinematografiei moderne, notează collider.com.