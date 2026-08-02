A murit actorul Vincent Pastore, gangsterul Big Pussy din Clanul Soprano

Diverse surse citate de presa americană oferă detalii ușor diferite despre descoperirea decesului: unele publicații, printre care Deadline, precizează că actorul a fost găsit sâmbătă, 1 august, de un vecin, la reședința sa din Bronx, în timp ce alte surse menționează locuința sa din City Island. Potrivit Deadline, managerul lui Pastore nu mai reușise să ia legătura cu el timp de trei zile, deși șoferul actorului ar fi vorbit cu el la telefon vineri seara. Cauza morții este încă în curs de stabilire, iar poliția din New York a deschis o anchetă de rutină, potrivit TMZ. Alte surse, printre care Hollywood Reporter, citând un prieten apropiat al actorului, Steve Villano, susțin că Pastore ar fi murit în somn.

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O carieră începută târziu, dar prolifică

Pastore s-a născut la Bronx, pe 14 iulie 1946, într-o familie italo-americană, și a crescut la New Rochelle, New York. S-a înrolat în Marina SUA în timpul războiului din Vietnam, a urmat ulterior cursurile Universității Pace, unde a obținut o diplomă în teatru, și a petrecut aproape două decenii administrând baruri și cluburi de noapte din New York, înainte să se apuce de actorie abia la 42 de ani. A fost descoperit, potrivit unor relatări, de actorii Matt și Kevin Dillon, care l-au văzut jucând într-o piesă de teatru comunitară, Kevin Dillon ajutându-l ulterior să obțină prima sa șansă profesională în actorie.

Deși a debutat târziu, Pastore a construit o carieră impresionantă, cu aproape 200 de apariții pe marele și micul ecran. A avut roluri notabile în filme precum „Goodfellas” (1990) al lui Martin Scorsese, „Carlito's Way” (1993), „Awakenings” (1990) și „Men of Respect”. Rolul din filmul TV „Gotti” (1996), unde a jucat alături de viitorii colegi din „Clanul Soprano” Tony Sirico, Frank Vincent și Dominic Chianese, i-a deschis, de fapt, drumul spre celebrul rol care avea să-l consacre.

"Big Pussy": rolul vieții sale

Din 1999, Pastore l-a interpretat pe Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero, cel mai bun prieten și om de încredere al lui Tony Soprano (James Gandolfini), care devine treptat informator FBI — unul dintre cele mai memorabile personaje ale primelor două sezoane ale serialului. Personajul a fost ucis într-una dintre cele mai cunoscute scene ale serialului, aruncat de pe o barcă în mare, dar a continuat să reapară ocazional în visele lui Tony Soprano, pe parcursul întregii serii. Rolul i-a adus lui Pastore, alături de restul distribuției, un premiu SAG pentru interpretare de ansamblu.

Cariera după Soprano

Notorietatea câștigată prin „Clanul Soprano” i-a deschis lui Pastore uși în alte producții — a jucat în comedia „Corky Romano” (2001), alături de Chris Kattan, în „Serving Sara” (2002), alături de Matthew Perry și Elizabeth Hurley, a dat vocea personajului Luca în animația „Shark Tale” (2003) și a apărut alături de Robert De Niro și Michelle Pfeiffer în comedia neagră „The Family” (2013). A avut roluri de scurtă durată și în seriale precum „Blue Bloods”, „Hawaii Five-0”, „Wu-Tang: An American Saga” și „Law & Order”, ultimul său rol fiind o apariție vocală în serialul „Yellowjackets”, în 2025. A fost inclus, în 2016, pe Walk of Fame din Bronx.

Michael Imperioli, actor și colaborator apropiat, a scris pe Instagram că simte că l-a cunoscut pe Vinny dintotdeauna, amintind de anii petrecuți lucrând și călătorind împreună prin toată America, dar și în Italia și Australia, plini de momente frumoase și râsete. Joe Pantoliano, alt coleg din distribuția serialului, a transmis un omagiu emoționant pe rețelele sociale, spunând că, deși nu au fost niciodată pe platou împreună, l-a apreciat mereu prin prisma familiei „Soprano”. Robert Attermann, care i-a fost manager actorului timp de peste 30 de ani, chiar dinainte de faima adusă de serial, a declarat că pentru lume Pastore va rămâne mereu neuitatul „Big Pussy”, dar pentru cei care l-au cunoscut cu adevărat, a fost mult mai mult de atât.