BAC 2026: Începe sesiunea de toamnă. Calendarul complet și condiții de promovare

Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 3 august, cu proba de testare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Participarea la probele de competențe reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea diplomei, indiferent de sesiune.

La sesiunea august-septembrie se pot înscrie candidații care fie nu au promovat examenul în sesiunea de vară, fie au lipsit la una sau mai multe probe, fie susțin din nou disciplinele pe care nu le-au promovat în anii anteriori. Înscrierile s-au desfășurat, potrivit calendarului oficial , în perioada 14-21 iulie 2026.

Cifrele sesiunii de vară

Rata de promovare la nivel național, înainte de soluționarea contestațiilor, a fost de 74,8% pentru toate promoțiile, respectiv 79,7% pentru promoția curentă — ușor peste nivelul din 2025, când rata înainte de contestații fusese de 74,3%. După soluționarea contestațiilor, rata finală de promovare a urcat la 76,9%, cu 97.020 de candidați promovați în total (92.502 din promoția curentă și 4.518 din promoțiile anterioare), din cei 126.169 de candidați prezenți inițial. 45 de elevi au obținut media 10 înainte de contestații, iar după soluționarea acestora, numărul candidaților cu media maximă a ajuns la 70 — aproape dublu față de cei 23 înregistrați în 2025. Peste 450 de absolvenți au luat nota 10 la Limba și literatura română (o creștere de aproape 90% față de anul precedent), iar peste 2.200 de candidați au obținut nota maximă la Matematică.

Un aspect îngrijorător semnalat de Edupedu.ro: 32 de licee din țară au avut rată de promovare de 0% în sesiunea de vară, potrivit datelor agregate de platforma Bacplus.ro — un număr egal cu cel din 2024. La polul opus, județul Cluj a avut cea mai mare rată de promovare, de 87%, iar Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca a fost primul liceu din țară după media obținută la examen, cu 9,49.

Mesajul ministrului pentru cei care nu au promovat

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj direct candidaților care nu au reușit să promoveze examenul în vară: „Nu renunțați! Nu vă aflați la un capăt de drum. Bacalaureatul are și o sesiune de toamnă și veți avea o nouă șansă. Folosiți săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieți-vă la sesiunea de toamnă și reveniți cu încredere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul!”

Condițiile pentru promovarea examenului

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să îndeplinească cumulat trei condiții: să susțină sau să li se echivaleze probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să participe la toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; iar media generală a probelor scrise să fie de cel puțin 6. Probele de competențe lingvistice și digitale nu sunt notate propriu-zis, ci consemnate sub formă de niveluri de competență.

Cine pierde dreptul la examen

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloc electronic de calcul, stocare ori comunicare. Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare; refuzul de a le depozita înseamnă imposibilitatea susținerii examenului. Elevii găsiți cu materiale sau obiecte interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu în timpul probei.

Calendarul complet al sesiunii de toamnă

3 august — proba de testare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

5-6 august — proba de testare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

6-7 august — evaluarea competențelor digitale;

10 august — proba scrisă la Limba și literatura română;

11 august — proba obligatorie a profilului;

12 august — proba la alegere a profilului și specializării;

13 august — proba la Limba și literatura maternă;

18 august (până la ora 12:00) — afișarea rezultatelor inițiale;

18 august (orele 14:00-18:00), 19 și 20 august — vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

20-21 august — soluționarea contestațiilor;

24 august — afișarea rezultatelor finale.

Candidații care promovează în sesiunea de toamnă beneficiază de aceleași drepturi ca și cei declarați admiși în vară, inclusiv posibilitatea de a participa la admiterea organizată ulterior de instituțiile de învățământ superior care mai au locuri disponibile.