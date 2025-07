Alec Baldwin vorbește despre dragostea sa pentru „Peanuts” și efectele „inestimabile” ale procesului

„Când ți se întâmplă ceva atât de puternic în viață, nu știi cât de mult te schimbă”, a spus el. „Nici nu pot să-ți spun cât de diferit sunt față de acum trei ani și jumătate. Și ce vreau și ce nu vreau, și cum vreau să-mi trăiesc viața și cum nu vreau să-mi trăiesc viața”.

Actorul în vârstă de 67 de ani a vorbit cu Associated Press la Comic-Con International din San Diego, unde a participat la o masă rotundă dedicată celor 75 de ani de „Peanuts” ai lui Charles Schulz, a cărui simplitate, filozofie existențială și viziune morală l-au preocupat foarte mult.

Baldwin a vorbit în timp ce un personaj Snoopy îmbrăcat în costum stătea lângă el, după ce a pozat pentru fotografii împreună cu el.

În prefața scrisă de Baldwin pentru „The Complete Peanuts 1977-1978”, el a spus că, citind în fiecare zi benzi desenate din ziarul lui Schulz în copilărie, și-a dat seama că Charlie Brown, mai mult decât oricine, își dorea lucrurile pe care și le dorea el.

Printre aceste dorințe se numără „dorința de a avea prieteni și dorința de a-ți ține prietenii aproape”. Acest lucru nu s-a schimbat de-a lungul anilor.

„Haide, ce bărbat de vârsta mea nu se identifică cu Charlie Brown? Dacă Charlie Brown ar avea 67 de ani, ar fi ca mine, dar nu ar fi fost atât de prost încât să aibă șapte copii (mici)”, a spus el râzând.

Dar el aspiră la calitățile unui alt personaj.

„Lucy. Vreau să fiu Lucy. Lucy este la conducere. Ea are totul sub control”, a spus el.

Baldwin a spus că admira desenele simple ale lui Schulz, combinate cu circumstanțele reale ale personajelor, întruchipate de vocile copiilor reali, când au apărut desenele animate speciale de sărbători în copilăria lui.

„Este atât de complicat și de simplu în același timp, ceea ce cred că îl face frumos”, a spus el.

Și admira disponibilitatea lui Schulz de a îmbrățișa melancolia și întunericul mai profund, în povești despre lupta interioară care nu aveau nevoie de personaje negative.

„Un câine așezat pe o cușcă ar avea același impact asupra ta ca Nietzsche”, a spus el, uitându-se la Snoopy din cealaltă parte a camerei. „Ar fi trebuit să-l numească pe câine Nietzsche”.

Cariera lui Baldwin a avut mai multe etape distincte. La început, a interpretat roluri secundare de soți și iubiți duri, inclusiv în „Married to the Mob” și „Working Girl”. A trecut la roluri eroice de protagonist în „The Hunt for Red October” și „The Shadow”.

Trecând la roluri memorabile, și-a demonstrat talentul pentru discursuri bărbătești în „Glengarry Glen Ross” și „The Departed”, precum și abilitățile sale comice în cele șapte sezoane ale serialului „30 Rock” și ca prezentator și invitat constant la „Saturday Night Live”.

În iulie 2024, procesul său din New Mexico pentru acuzația de omor involuntar în cazul morții cinematografei Halyna Hutchins, împușcată în 2021 pe platoul de filmare al westernului „Rust”, s-a încheiat la jumătatea drumului. Un judecător a respins cazul pe baza acuzațiilor că autoritățile au ascuns dovezi.

„Nu pot să cred că s-a întâmplat așa ceva în acea zi”, a spus el. „Și nu putea fi mai bine pentru noi în anumite privințe, din cauza răutății și a tot ceea ce a însemnat acea situație”.

Următoarea etapă este incertă. El spune că „încearcă doar să meargă mai departe cu soția și familia sa”.

El, soția sa Hilaria și cei șapte copii mici ai lor au apărut recent în serialul reality TLC „The Baldwins”.

El spune că a reușit să-i convingă pe cei mici să se îndrăgostească de „Peanuts”, în special de episoadele speciale de Halloween și Crăciun, așa cum a făcut cu fiica sa Ireland, care acum are aproape 30 de ani, când era mică.

El observă că personalitățile lor oscilează între trăsăturile personajelor lui Schulz.

„Uneori sunt Charlie Brown, alteori Snoopy, alteori Schroeder, alteori Linus, alteori Pig-Pen”, a spus el. „Trebuie să recunosc că sunt Pig-Pen în majoritatea timpului.”

Iar casa lor este plină de jucării tematice.

El păstrează o mică figurină Snoopy printre lucrurile din biroul său, ca să-i amintească să încerce să păstreze „dragostea, bunătatea, răbdarea”.

„Peanuts este încă într-un fel în acea zonă”, a spus el. „Să încercăm să fim oameni buni.”

