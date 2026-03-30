„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, desemnat Cel mai bun film pentru adolescenți la Festivalul Internațional de Film de la Sofia!

Desfășurat în perioada 12 – 31 martie 2026, Festivalul Internațional de Film de la Sofia și-a desemnat câștigătorii în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 22 martie.

„Atlasul Universului” a fost primul și singurul film românesc selectat în competiția filmelor pentru adolescenți.

Din selecția festivalului de la Sofia au mai făcut parte lungmetrajele românești „Un loc sigur” (r. Cecilia Ștefănescu, în competiția internațională), „3 zile în septembrie” (r. Tudor Giurgiu, în competiția balcanică), „Dinți de lapte” (r. Mihai Mincan, competiția balcanică).



Participarea la Festivalul Internațional de Film de la Sofia a filmului „Atlasul Universului” a fost sprijinită de Centrul National al Cinematografiei.

Filmul regizat de Paul Negoescu adaugă astfel un nou premiu în palmares, după Mențiunea Specială a Juriului internațional al Berlinale Generation Kplus a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, ediția 76.

Scris de Paul Negoescu („Încă două lozuri”, „Oameni de treabă”, „Două Lozuri”, „Povestea unui pierde-vară”, „O lună în Thailanda”) și Mihai Mincan („Dinți de lapte”, „Spre Nord”), filmul „Atlasul Universului” este o poveste caldă și plină de umor despre copilărie, curaj și puterea imaginației.

După ce cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, un băiat de zece ani pornește într-o călătorie ca să-l găsească pe cel stâng.

Rolul principal este interpretat de Matei Donciu, un copil talentat de 11 ani, selecționat în urma unui casting îndelungat realizat de directoarea de casting Florentina Bratfanof.

Din distribuție mai fac parte: Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Costi Antone, Zisu Stanciu, Sofia Marinescu, Cristi Martin, Silvana Negruțiu, Andrei Mateiu, Andreea Mateiu, Kim Ciobanu, Puiu Lăscuș, Călin Petru, Johanna Mild - Keresztúri, Carol Alupoaei, Norbert Boda, Eliza Bercu, Nicolae Drăgulin, Nelu Serghei, Dani Ioniță, Ion Rusu.

Imaginea filmului este semnată de Ana Drăghici („De ce mă cheamă Nora când cerul meu e senin”, „Oameni de treabă”, „Încă două lozuri”, „Otto Barbarul”), iar montajul de Mihai Codleanu („Tati part-time”, „Ruxx”, „Secretul fericirii”, „Bună, ce faci”).

De muzică și sound design s-a ocupat multipremiatul Marius Leftărache (4 trofee Premiile Gopo și 11 nominalizări). Scenografia și costumele au fost semnate de Iulia Fulicea & Victor Fulicea („Anul Nou care n-a fost”, „Încă două lozuri”, „Povestea unui pierde-vară”).

„Atlasul Universului” a fost produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr (deFilm), Poli Angelova, Nikolay Todorov (Screening Emotions), Carmen Rizac (Avanpost Media).

„Atlasul Universului” este o coproducție România-Bulgaria care face parte din portofoliul de vânzări internaționale al prestigioasei companii Pluto Film. În România, filmul va ajunge pe marile ecrane prin intermediul distribuitorului T.R.I.B.E. Films.

Dezvoltat și prezentat în etapa de dezvoltare la CINEKID și LES FILM DE CANNES A BUCAREST, „Atlasul Universului” este un lungmetraj finanțat de: Centrul National al Cinematografiei, Guvernul României prin Oficiul de Film și Investiții Culturale, Eurimages - Council of Europe, Bulgarian National Film Center, Magic Lab, Cinema City, Magic Shop, Televiziunea Română, UPFAR ARGOA.

Parteneri: Fundația Fan Courier, Florian Cafe, H2On, Asterisk.