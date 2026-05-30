de Redacția Jurnalul    |    30 Mai 2026   •   21:20
Industria cinematografică din Coreea de Sud adoptă inteligența artificială
Cinematografia recurge la AI

La nivel global, conținutul din Coreea de Sud este în plină expansiune. Exporturile de filme și programe de televiziune coreene s-au dublat între 2019 și 2024, iar anul trecut, sectorul audiovizual al țării a adăugat 16,4 miliarde de dolari economiei, susținând 291.100 de locuri de muncă.

Industria cinematografică din Coreea de Sud se confruntă cu provocări enorme de finanțare. Vânzările de box office interne sunt cu 45% mai mici decât erau înainte de pandemie, parțial datorită creșterii popularității streamingului. Drept urmare, companiile de producție își retrag finanțarea: anul trecut, au fost realizate doar 20 de filme cu un buget de peste 3 miliarde de woni (2,15 milioane de dolari), comparativ cu 40 până la 50 anual înainte de pandemie, potrivit Consiliului Coreean de Film, relatează CNN.

„Costurile de producție coreene au crescut semnificativ în ultimii ani”, spune Hyun-jung Baek, șeful departamentului de inovare în conținut la CJ ENM, cea mai mare companie de producție de divertisment și conținut din Coreea de Sud. „Așadar, chiar dacă K-content se extinde la nivel global, profiturile obținute din acesta nu sunt mari.”

Costuri reduse cu ajutorul inteligenței artificiale

Multe companii de producție, inclusiv CJ ENM, apelează la inteligența artificială (IA) pentru a le ajuta să reducă costurile și să accelereze termenele de livrare.

Susținătorii spun că ar putea revitaliza competitivitatea Coreei de Sud, în timp ce criticii se tem că va înlocui locuri de muncă și va dilua caracterul unic al cinematografiei coreene.

Deși Coreea de Sud adoptă de câțiva ani conținut generat de inteligența artificială - cu scurtmetraje generate complet de inteligență artificială, precum „It's Me, Moon-hee” și, mai recent, cu serialul webtoon „Cat Biggie” al lui CJ ENM - tehnologia apare acum într-un mod major în lungmetrajele.

(sursa: Mediafax)

