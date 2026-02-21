Berlinala 2026. „Atlasul universului”, regia Paul Negoescu, recompensat cu Menţiune Specială în secţiunea Generation Kplus

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Feb 2026   •   19:39
Lungmetrajul „Atlasul universului” („Atlas of the Universe”), în regia lui Paul Negoescu, o coproducţie România - Bulgaria, a fost recompensat sâmbătă cu Menţiunea Specială a juriului secţiunii Generation Kplus în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, potrivit paginii oficiale a evenimentului.

„Cu o interpretare captivantă în rolul principal, filmul celebrează curajul de a hoinări, dezvăluind o călătorie marcată de prietenia dintre om, animal şi loc, care depăşeşte graniţele dintre ţări prin momente de bunătate împărtăşită'', şi-a justificat juriul alegerea.

Pelicula urmăreşte călătoria unui băiat de zece ani în căutarea pantofului stâng pierdut, oferind publicului tânăr o poveste despre curaj, prietenie şi descoperirea de sine.

Din distribuţie fac parte: Matei Donciu, Johanna Mild, Călin Petru, Sofia Marinescu, Marin Grigore.

Generation Kplus şi Generation 14plus sunt două secţiuni competitive din cadrul Berlinalei dedicate filmelor care explorează vieţile şi lumile copiilor şi adolescenţilor.

Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin are loc în perioada 12-22 februarie. AGERPRES

