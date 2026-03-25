„Bridgerton” revine cu sezonul 5: O nouă poveste fascinantă de iubire

Sezonul va avea în prim-plan personaje interpretate de Hannah Dodd și Masali Baduza, care vor aduce în atenție o nouă dinamică romantică.

Francesca, în centrul noii povești

Potrivit detaliilor făcute publice, sezonul 5 o are în focus pe Francesca, interpretată de Hannah Dodd, o figură introvertită care încearcă să-și regăsească echilibrul după pierderea soțului său, John. La doi ani de la acest moment, Francesca decide să revină în lumea căsătoriilor din considerente practice.

Situația se complică odată cu apariția Michaelei Stirling, verişoara lui John, interpretată de Masali Baduza, care sosește la Londra pentru a prelua responsabilități legate de domeniul Kilmartin. Întâlnirea dintre cele două declanșează o serie de emoții și decizii dificile pentru Francesca, pusă între rațiune și sentimente.

Personaje noi și conflicte interioare

Francesca Stirling este prezentată ca o contesă rezervată, care s-a simțit adesea neadaptată în mediul social în care trăiește. Apariția Michaelei îi schimbă perspectiva și îi provoacă o transformare personală.

La rândul ei, Michaela este descrisă ca o tânără carismatică, dar vulnerabilă, care trebuie să își înfrunte temerile și să își găsească locul în raport cu moștenirea familiei și cu relația în dezvoltare cu Francesca.

Noul sezon promite să continue formula care a consacrat serialul: povești romantice complexe, tensiuni sociale și evoluții de personaje într-un cadru inspirat din epoca regency, păstrând interesul publicului pentru una dintre cele mai populare producții de pe platformă, potrivit stiripesurse.ro.