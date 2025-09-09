Cele mai bune 10 blockbustere din ultimii 40 de ani

Termenul „blockbuster” provine de la mulțimea de fani care stau la coadă pentru a cumpăra un bilet.

Pelicule, precum Stăpânul Inelelor, Titanic și Cavalerul Negru, au continuat tradiția îndelungată a filmelor epice, unde oamenii așteaptă la rând pentru a le vedea. De obicei, acestea conțin efecte vizuale inovatoare, un ton distractiv și aventuros, și sunt dedicate publicului lor. Sunt filme care amintesc de bucuria de a ieși în oraș, de a te relaxa cu o cutie de popcorn și de a viziona un film pe ecranul mare al cinematografului.

10

„Top Gun: Maverick” (2022)

Nu se întâmplă des ca o continuare, realizată după aproape trei decenii, să atingă culmi și mai mari decât originalul, dar „Top Gun: Maverick” trece acest test cu brio. Școala de antrenament a forțelor aeriene, cunoscută sub numele de Top Gun, tocmai și-a angajat cel mai recent instructor - decoratul căpitan Pete Mitchell, alias Maverick (Tom Cruise). Pregătirea pentru o misiune periculoasă presupune ca acest căpitan cu spirit liber, dar iscusit, să antreneze o echipă nouă, de începători, printre care și Rooster (Miles Teller), care se întâmplă să fie fiul lui Goose, partenerului decedat al lui Maverick.

"Top Gun: Maverick" este o continuare de succes care se situează perfect între construirea unei noi fundații, în special cu distribuția tânără și debutantă, și onorarea originalului, inclusiv pe Val Kilmer într-o scurtă apariție, care a devenit și mai emoționantă de la moartea sa recentă. Secvențele de zbor sunt printre cele mai bune din istoria filmului, plasând spectatorul direct în cabina de pilotaj, într-o aventură plină de adrenalină.

9

„Barbie” (2023)

După decenii de lâncezire, prima adaptare cinematografică a filmului Barbie a atras atenția pentru producția luxoasă, tonul exagerat și comentariile sociale usturătoare. În Țara Barbie, o Barbie (Margot Robbie) a început să se comporte atipic față de ceea ce toată lumea se așteaptă să fie o Barbie. Cu ajutorul lui Ken (Ryan Gosling), Barbie călătorește în lumea reală pentru a găsi răspunsuri. În timp ce Barbie descoperă că brandul ei nu este chiar atât de util pentru societate pe cât credea, Ken descoperă o lume în care bărbații conduc și, ca urmare, are niște idei periculoase.

Elementele sale tematice s-au dovedit a fi controversate în anumite cercuri dar faptul că Barbie a reușit să distreze spectatorii, inspirând în același timp conversații, înseamnă că a realizat exact ceea ce și-a propus. Designul de producție este un spectacol Technicolor, coloana sonoră este perfectă, iar interpretările sunt extravagante dar dedicate.

8

„Avengers: Endgame” (2019)

Avengers: Endgame a fost punctul culminant al călătoriei de 11 ani a Marvel către superstarul culturii pop. După evenimentele din Războiul Infinitului, jumătate din viața din univers a dispărut. Răzbunătorii au rămas distruși, Thanos (Josh Brolin) este mort iar viața din întreaga galaxie a avut dificultăți în a continua. Dar când Scott Lang (Paul Rudd) reapare brusc, Cei Mai Puternici Eroi ai Pământului vor găsi cheia pentru a-i aduce pe toți înapoi și a înfrunta cea mai mare bătălie de până acum.

Avengers: Endgame este un mix cu unele dintre cele mai bune locații și personaje din MCU, culminând cu una dintre cele mai epice confruntări din istoria filmelor cu supereroi. Fiecare erou pe care am ajuns să-l iubim (chiar și Howard he Duck) este prezent, și este o priveliște cu adevărat glorioasă. Pe lângă asta, dezvoltarea personajelor, în special a lui Tony Stark (Robert Downey Jr.) și Steve Rogers (Chris Evans), este captivantă. Efectele speciale au evoluat mai bine în comparație cu alte filme Marvel, iar finalul este cathartic.

7

„Jurassic Park” (1993)

În urmă cu câțiva ani, o echipă minieră din America de Sud a descoperit rămășițele fosilizate ale unui țânțar preistoric. Unul dintre mulții care se hrăneau cu sângele dinozaurilor. Acum, miliardarul John Hammond (Richard Attenborough) nu a precupețit niciun efort, sau cel puțin așa spune el, folosind ADN-ul acelui țânțar pentru a readuce la viață dinozaurii - ca atracții vedetă al viitorului său Jurassic Park. Dar ceilalți își dau seama rapid de greșelile readucerii la viață a unei specii separate de 65 de milioane de ani de evoluție - cu rezultate sângeroase.

Jurassic Park este o parte aventură fantezistă și o parte film cu monștri, cu efecte vizuale inovatoare, interpretări grozave și un ton perfect, potrivit pentru întreaga familie. Reprezentarea vizuală a creaturilor centrale a fost atât de meticulos studiată și precisă pentru acea vreme, încât a contribuit direct la progresele moderne în cercetarea paleontologică. Continuările pot să vină și să plece dar nu poate exista decât un singur Jurassic Park.

6

„Mad Max: Fury Road” (2015)

Odată, Max Rockatansky (Tom Hardy) era polițist. Acum se află în sălbăticia post-apocaliptică a Australiei, căutând suficientă hrană, apă și benzină pentru a supraviețui încă o zi. Dar se trezește într-un cult de războinici conduși de tiranicul Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), al cărui șef Imperator Furiosa (Charlize Theron) tocmai a evadat cu soțiile sale prețioase. Inițial, dorind doar să se elibereze din cătușele cultului și să-și vadă de drum, Max trebuie acum să încerce din nou să ofere ajutor într-un pustiu lipsitt de apărare.

Mad Max: Fury Road nu este doar unul dintre cele mai mari filme post-apocaliptice din istorie; a stabilit un standard complet nou pentru filmele de acțiune. Fiecare replică este deliberată și relativ rară, permițând imaginilor să spună tot ce are nevoie spectatorul pentru a înțelege povestea. Are tot ce este nevoie pentru o poveste bună – eroi captivanți, un personaj negativ puternic și o mulțime de explozii și mașini.

5

„Cavalerul Negru” (2008)

Orașul Gotham a devenit din nou nesigur. Batman (Christian Bale) i-a speriat atât de mult pe infractori încât aceștia sunt dispuși să comită activități ilegale în plină zi. Iar procurorul districtual nou ales, Harvey Dent (Aaron Eckhart), are abilitatea, carisma și, cel mai important, codul moral aparent infailibil pentru a-și face treaba. În disperarea lor, gloata devine dispusă să accepte ajutorul unui criminal misterios, cunoscut sub numele de Joker (Heath Ledger), dar acesta are mult mai multe în minte pentru oraș decât bani mărunți.

A fost odată ca niciodată, filmele din benzi desenate erau văzute ca niște chestii de copii. Și apoi a apărut Cavalerul Negru, care a doborât recorduri de box office, a câștigat zeci de premii și a redefinit genul și personajul lui Batman. Performanțele premiate cu Oscar, utilizarea revoluționară a camerelor IMAX și unele dintre cele mai profunde teme psihologice și sociologice ale oricărui film cu supereroi văzut înainte sau de atunci îl fac unul dintre cele mai îndrăgite blockbustere din istorie.

4

„Sinners” (2025)

Parte musical blues, parte epopee cu gangsteri, parte film horror supranatural, Sinners este unul dintre cele mai unice blockbustere din perioada recentă. Frații gemeni Smoke și Stack (Michael B. Jordan) s-au întors acasă în Delta Mississippi pentru a deschide un club, recrutându-l pe tânărul lor văr muzician Sammie (Miles Caton) ca principal divertisment. Dar când soarele apune, un bărbat misterios pe nume Remmick (Jack O’Connell) caută să-i ia lui Sammie talentul dat de Dumnezeu - și va vărsa atât de mult sânge cât are nevoie pentru a-l obține.

„Sinners” este povestea unui grup de oameni imperfecți care fac tot posibilul să-și găsească propriul sentiment de libertate într-o lume care pare să nu-i dorească, fie prin dragoste, muzică sau chiar prin supranatural. Muzica, în special, creează una dintre cele mai bune coloane sonore și două dintre cele mai bune secvențe muzicale. Primul act este o dramă polițistă captivantă, mijlocul este o petrecere veselă, dar tensionată, iar al treilea act este în egală măsură terifiant și dulce-amar.

3

„King Kong” (2005)

King Kong-ul original este unul dintre precursorii tuturor filmelor cu monștri, dar remake-ul din 2005 a ajutat la readucerea celei de-a opta minuni a lumii în mintea publicului de pretutindeni. În 1933, excentricul cineast Carl Denham (Jack Black) aduce o echipă pestriță, inclusiv actrița Ann Darrow (Naomi Watts), aflată în dificultate, pe o insulă misterioasă plină de dinozauri, insecte gigantice și condusă de o gorilă gigantică pe nume Kong (Andy Serkis).

Deși durata lungă face ca primul act să pară oarecum exagerat, King Kong din 2005 este totuși un omagiu demn adus clasicului original. Relația dintre fata frumoasă și bestie este surprinzător de nuanțată, angajamentul de a dezvolta lumile atât din Skull Island, cât și din New York-ul anilor 1930 este impecabil, iar dragostea gorilei și impactul său asupra cinematografiei pot fi simțite în fiecare cadru. Kong poate că și-a obținut victoria eroică mult așteptată în Monsterverse, dar King Kong din 2005 ar putea fi cel mai bun din punct de vedere tehnic al domniei sale.

2

„Titanic” (1997)

Un grup de căutători de comori caută o bijuterie albastră misterioasă despre care se zvonește că se află pe epava Titanicului. Dar tot ce găsește din diamant este desenul unei tinere care îl poartă. Când sunt contactați de o bătrână care pretinde a fi aceeași persoană din imagine, ea este transportată la locul epavei și îi delectează cu experiența ei pe cel mai mare transatlantic din lume și cu tânărul care a salvat-o, în toate modurile în care o persoană poate fi salvată.

Mulți au criticat Titanicul de-a lungul anilor pentru elementele sale melodramatice, dar există un motiv pentru care a deținut recordul pentru filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile timp de peste un deceniu. Prima jumătate este o poveste de dragoste frumoasă și simplă, care captivează publicul prin personajele de la bordul navei, în timp ce a doua jumătate prezintă nava scufundându-se în timp real pentru a evidenția cu adevărat urgența și tragedia situației. Acest film face mai mult decât să spună povestea Titanicului - îl face pe spectator să o trăiască în direct.

1

Trilogia „Stăpânul Inelelor” (2001-03)

Trilogia care le domină pe toate. În tărâmul fantastic al Pământului de Mijloc, forțele răului încearcă să revendice inelul făurit de lordul întunecat Sauron, cu puterea de a domni peste toate rasele. O comunitate de eroi, printre care și hobbiții, se aventurează spre focurile Muntelui Morții pentru a distruge inelul, înfruntând în același timp armate, fantome și răufăcători de toate formele și mărimile.

Poate părea o înșelătorie să clasifici toate cele trei filme Stăpânul Inelelor la un loc, dar fiecare film în sine, la fel ca romanul, este doar un capitol al unei povești epice. Considerat anterior imposibil de filmat, abia la începutul anilor 2000 tehnologia cinematografică a ajuns la nivelul capodoperelor literare ale lui J.R. Tolkien. Amestecul de efecte reale și speciale, amploarea, interpretările demne de Oscar și tonul epic fac din Stăpânul Inelelor una dintre cele mai mari trilogii din toate timpurile, notează collider.com.