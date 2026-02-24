Celebrii Maia Morgenstern și Cătălin Neamțu își împrumută vocile unice și pline de crâmpeie de emoție în stare pură în varianta românească a noii aventuri ghidușe de la Disney • Pixar – „Hopperi”, doar la cinema, în avanpremieră acum!

Regina Insectelor este cel mai respectat și temut membru al Consiliului atotvăzător și atotputernic, un mirific, dar totodată de temut fluture monarh. Ea își conduce supușii și fiul ei răsfățat și însetat de sânge cu o mână mică de fier și grandoarea unui membru al familiei regale umane. Supușii ei sunt cei mai numeroși de pe Pământ, iar faptul că sunt mâncați în mod constant de literalmente toți ceilalți i-a modelat înțelepciunea amară și câștigată cu greu și nu i-a lăsat nicio iluzie despre natura puterii.

Actor versatil și mereu cu umorul la purtător, iubitul actor Cătălin Neamțu dublează în limba română vocea simpaticului Chiflă.Chiflă, sau Loaf, nu este cel mai deștept castor din iaz, nici cel mai ascuțit băț din baraj. Un apărător lent, dar ferm al „Regulilor Iazului”, chiar în detrimentul său, celebrul animăluț doar încearcă tot posibilul să țină pasul într-un ritm molcom și pe relax...

În original rolurile sunt redate de actori consacrați ca Meryl Streep (Regina Insectă) și Dave Franco (Chiflă).

Despre vedetele implicate în proiect

Cătălin Neamțu s-a născut în București, fiind un cunoscut actor de televiziune și film, dar și artist de stand-up comedy. A terminat Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București în anul 2000, apoi a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, cu specializarea actorie.

În 2003, joacă primul rol în filmul „Leana și Costel”. Alte roluri notabile: „My Fair Lady” (2019), „Și caii sunt verzi pe pereți” (2012) și „Italiencele” (2004). În televiziune se remarcă pentru rolurile inegalabile din cadrul „Las Fierbinți”, în cadrul emisiunii „Serviciul Român de Comedie”, „Superjurnal”, „Top Invers – Eroii Comediei”, fiind și invitat permanent al emisiunilor „România, jos pălăria!” și „Săriți de pe fix”.

Maia Morgenstern, născută în București, este o actriță română de prestigiu, cu o carieră vastă în teatru și film, recunoscută internațional pentru rolul Fecioarei Maria din „Patimile lui Hristos”, dar și pentru seriale în care a adus valoare și greutate personajelor sale, precum în „Sacrificiul”, „Fructul Oprit”, „Las Fierbinți”, „Iubire și Onoare”, „Iubire cu parfum de lavandă”. Directoare a Teatrului Evreiesc de Stat din București, ea este o figură-cheie a culturii, distinsă cu numeroase premii, inclusiv Premiul EMMA în anul 2004 în Marea Britanie, Ordinul Artelor și Literelor în Franța, Ordinul Regal „Nihil Sine Deo” (2013), dar și Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Ofițer.

Cum ar fi dacă ai putea vorbi cu animalele și ai înțelege ce spun ele? În noul lungmetraj Disney și Pixar, „Hopperi”, oamenii de știință au descoperit cum să faci un „salt” al conștiinței umane în animale-roboți, permițând oamenilor să comunice cu animalele pe limba lor! Aventura o prezintă pe Mabel, o iubitoare de animale și natură care profită de ocazia de a se folosi de această tehnologie, descoperind mistere din lumea animală, dincolo de tot ce și-ar fi putut imagina.

Filmul este regizat de Daniel Chong și produs de Nicole Paradis Grindle.