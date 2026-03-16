6 zodii chinezești finalizează proiectele începute, pe 17 martie 2026

Zilele Închise au o reputație proastă deoarece oamenii presupun că închiderea înseamnă încheiere. Ceea ce înseamnă de fapt este blocarea și finalizarea lucrului care a fost în desfășurare.

Energia Tigrului de Metal face ca acest lucru să se întâmple rapid. Tigrul nu amână lucrurile, iar Metalul ascute fiecare decizie pe care o atinge. Dacă ceva este aproape gata de ceva vreme, 17 martie este momentul în care devine final.

1. Tigru

Pilonul zilei are numele tău în el și te trezești marți cu un fel de concentrare care se simte diferită de o zi normală.

Există o situație în care cineva îți datorează o plată sau o decizie despre care a fost vag. Nu mai aștepți să aducă vorba despre asta și o menționezi tu însuți. Conversația este mai scurtă decât te așteptai și este în favoarea ta. Energia Tigrului de Metal nu tolerează tergiversarea și nici tu când funcționezi la capacitate maximă. Pe 17 martie, cu siguranță ești.

2. Cal

Astăzi este un an de Cal de Foc într-o zi de Tigru de Metal. Calul și Tigrul au în comun ceva ce majoritatea semnelor animale nu au, o lipsă completă de interes de a juca cu măruntaiele.

Prosperitatea te lovește astăzi printr-o închidere, nu printr-o deschidere. Ceva se încheie și ceea ce obții de cealaltă parte a ei este mai bun decât situația în care te afli înainte. Un capitol trebuia să se încheie pentru ca următorul să poată da roade. Ai încercuit linia de sosire și marți este ziua în care o treci. Bravo ție.

3. Câine

Tigrul, Calul și Câinele formează trinitatea de Foc în astrologia chineză. Într-o zi a Tigrului de Metal într-un an al Calului de Foc, Câinele operează cu o susținere serioasă.

Cineva vine la tine pe 17 martie și are nevoie de ceva ce ai, cum ar fi opinia ta sau numele tău atașat la ceva. Ceea ce oferă în schimb este real. Aceasta nu este o situație de favorizare. Aceasta este o tranzacție care te avantajează semnificativ. Instinctul Câinelui este întotdeauna să se prezinte mai întâi pentru ceilalți. Lasă asta să fie despre ceea ce primești înapoi.

4. Oaie

Ieri a fost pilonul zilei tale și energia nu te-a părăsit complet. Tigrul de Metal într-o zi de închidere îi oferă Oii șansa de a finaliza ceva financiar înainte ca fereastra să se strângă.

Ai fost într-o negociere lentă sau într-un joc de așteptare în jurul banilor. Marțea accelerează acest lucru. Cealaltă parte este gata să încheie negocierea și la fel ești și tu. Acordul la care ajungi nu este tot ceea ce ți-ai dorit, dar este suficient, iar finalizarea lui astăzi contează mai mult decât așteptarea perfecțiunii. Blocează-l.

5. Iepure

Încă ești în luna ta, Iepure, și încă beneficiezi de beneficii. Elementul Metal ascute energia socială, de obicei blândă, a Iepurelui în ceva mai precis pe 17 martie.

Norocul de marți se referă la o alegere pe care o faci, nu la una pe care o face altcineva pentru tine. Energia Zilei Închiderii te roagă să închizi singur bucla. Trimite e-mailul. Numește prețul. Spune ce vrei cu adevărat. În momentul în care nu te mai ascunzi, răspunsul vine mai repede decât te așteptai și este unul bun.

6. Mistreț

Porcul și Tigrul au o afinitate autentică în astrologia chineză și într-o zi de închidere a Tigrului de Metal, acea afinitate apare ca o claritate financiară pe care nu o aveai săptămâna trecută.

Ceva ce părea complicat, dintr-o dată nu mai este. O situație care implică bani sau o resursă comună sau ceva ce ai încercat să descurci se rezolvă marți deoarece momentul a ajuns în sfârșit din urmă efortul pe care l-ai depus deja potrivit yourtango.com.

