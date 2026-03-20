Jurnalul.ro Cultură Film

Doliu în lumea filmului. Actorul Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   16:20
Doliu în lumea filmului. Actorul Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani
Sursa foto: Hepta. Chuck Norris a fost una dintre cele mai iconice figuri din cinematografia de acțiune

 Actorul Chuck Norris, star al filmelor de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani

Chuck Norris - renumitul maestru al artelor marțiale și actor în filme precum „The Delta Force” și „Missing in Action” - a murit, conform informațiilor obținute de TMZ.

A murit joi în Hawaii, potrivit familiei, care a declarat: „Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”.

Postarea mai arată: „A trăit viața cu credință, cu un scop și cu un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit”.

Actorul a fost internat în spital miercuri sau joi. O sursă care vorbise cu Chuck Norris miercuri a spus că acesta făcuse exerciții fizice și era într-o dispoziție optimistă și jovială.

Detaliile medicale rămân private, dar surse vorbesc de o boală neașteptată. Familia l-a descris ca pe un "soț devotat, tată iubitor și bunic, frate extraordinar – inima familiei noastre".

"A trăit cu credință, scop și devotament neclintit față de cei dragi. Prin muncă, disciplină și bunătate, a inspirat milioane și a lăsat o amprentă eternă în viețile noastre", au adăugat ei.

Ultimul său mesaj viral: „Am 86 de ani! Mă simt tânăr cu puțină acțiune jucăușă”

Chiar de curând, la începutul lunii, Norris sărbătorea ziua de naștere postând un clip cu el antrenându-se sub soarele hawaian. "Am 86 astăzi! Nimic nu te face să te simți tânăr ca puțină acțiune jucăușă într-o zi însorită. Mulțumesc pentru încă un an, sănătate bună și șansa de a face ce iubesc. Sunteți cei mai buni fani din lume. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Chuck Norris."

Video-ul a devenit viral rapid, amintind de meme-urile legendare care l-au transformat în cult social media.

De la maestru karate la erou de ecran: Cariera explozivă a lui Chuck Norris

Născut în 1940, Norris a fost nu doar actor, ci maestru arte marțiale și guru fitness. A dominat anii '80 cu seriale ca Walker, Texas Ranger (1993-2001) și filme ca The Delta Force (1986). În ultimii ani, a apărut în cameouri în blockbustere precum The Expendables 2 (2012), dar s-a retras mai mult spre familie și antrenamente.

Meme-urile cu „Chuck Norris" l-au făcut nemuritor online: "Chuck Norris nu doarme. El așteaptă!"

Actorul avea centura neagră la mai multe arte marțiale, a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Hollywood în 1989 și a devenit un adevărat Texas Ranger în 2010.

Chuck Norris și Bruce Lee au avut o relație strânsă timp de ani de zile, antrenându-se împreună la mijlocul anilor '60. Amândoi au jucat în filmul din 1972 „The Way of the Dragon”.

În ultimii ani, a pierdut mai mulți oameni dragi, printre care mama sa, decedată în 2024, și prima sa soție, Dianne Holechek, decedată în decembrie.

A postat pe rețelele sociale în 10 martie - ziua în care a împlinit 86 de ani - declarând: „Nu îmbătrânesc... trec la un nivel superior”.

Cine este soția lui Chuck Norris

Chuck Norris a fost căsătorit din 1998 cu Gena O’Kelley, fost model.

Cei doi s-au cunoscut în 1997, în Dallas, într-un mod neașteptat: actorul se afla la o întâlnire cu o altă femeie atunci când a văzut-o pe Gena și a invitat-o în oraș a doua zi.

Curios este că O’Kelley apăruse anterior într-un rol minor în serialul „Walker, Texas Ranger”, în 1993.

Ea a fost partenera lui Norris și în afaceri. Din 2015 conduce compania CForce, o firmă de îmbuteliere a apei pe care o deține împreună cu actorul.

Copiii lui Chuck Norris

Chuck Norris este tatăl a cinci copii.

Împreună cu actuala soție, Gena O’Kelley, a avut gemeni fraterni, Dakota și Danilee, născuți în 2001.

Înainte de această căsătorie, actorul a fost căsătorit timp de 30 de ani cu Dianne Kay Holechek, colegă de liceu. Cei doi s-au căsătorit în 1958, când Norris avea 18 ani, iar ea 17.

Din această căsnicie au rezultat doi fii:

  • Mike Norris, născut în 1962
  • Eric Norris, născut în 1965

Cei doi au divorțat în 1989, după o separare care a avut loc în 1988.

Fiica despre care s-a aflat mai târziu

Pe lângă cei patru copii cunoscuți, Chuck Norris mai are o fiică, Dina, născută în 1963.

Ea a fost concepută în urma unei relații extraconjugale cu o femeie pe nume Johanna, în perioada în care actorul era staționat în California, în timpul serviciului său în United States Air Force.

Norris și fiica sa s-au întâlnit pentru prima dată abia în 1990, iar actorul a vorbit public despre ea în 2004, în autobiografia sa, „Against All Odds: My Story”.

Povestea lor arată că, dincolo de imaginea de dur din filme, Chuck Norris era înainte de toate un tată dedicat și un familist convins.

