Competiția SMART7: cel mai curajos cinema european se vede la TIFF.24

Toate filmele vor fi prezentate în cadrul celor șapte festivaluri ale rețelei: Vilnius IFF Kino Pavasaris (Lituania), IndieLisboa IFF (Portugalia), FILMADRID IFF (Spania), Transilvania IFF (România), New Horizons IFF (Polonia), Reykjavik IFF (Islanda) și Thessaloniki IFF (Grecia).

Filmul care reprezintă România, Interior Zero, este al doilea lungmetraj al lui Eugen Jebeleanu, după debutul său multi-premiat, Câmp de maci – un film inspirat din fapte reale, care a câștigat Premiul pentru cea mai bună regie și Premiul publicului la TIFF 2021. Interior Zero este inspirat de romanul omonim scris de Lavinia Braniște și urmărește viața Cristinei, o secretară de 30 și ceva de ani care navighează printr-un București alienant și ostil. Scenariul este semnat de Ioana Moraru, iar din distribuție fac parte Valentina Zaharia, Cendana Trifan, Cristina Drăghici și Katia Pascariu.

Jebeleanu explică: „Acest proiect continuă interesul meu pentru portretizarea oamenilor vulnerabili, la fel ca și primul meu film. Prin mijloace neconvenționale, Interior Zero abordează cinematografia interdisciplinar, explorând dinamica realizării unui film și punând sub semnul întrebării granița dintre realitate și ficțiune. Am avut o echipă extraordinară și trei actrițe fabuloase – Cendana Trifan, Cristina Drăghici și Valentina Zaharia – care întruchipează diferitele fațete ale protagonistei mele, Cristina. Selecția în SMART7 mă bucură enorm, deoarece va oferi filmului nostru o expunere internațională semnificativă.”

Interior Zero va avea premiera mondială în martie, în cadrul competiției SMART7 de la Festivalul Internațional de Film de la Vilnius.

Spania aduce în competiție Por donde pasa el silencio, debutul Sandrei Romero, care a avut premiera anul trecut la San Sebastian. Cu o autenticitate apropiată de documentar, filmul este o dramă de familie despre un tânăr care se întoarce acasă, confruntându-se cu conflicte și sentimente de vinovăție. Portugalia este reprezentată de Hanami (r. Denise Fernandes), un film premiat la Locarno și Göteborg, care îmbină elemente magice și un peisaj vulcanic fascinant pentru a surprinde maturizarea unei fete abandonate de mama ei.

În Drowning Dry, film premiat pentru cea mai bună interpretare și regie la Locarno, regizorul lituanian Laurynas Bareiša urmărește povestea a două surori și a familiilor acestora, care petrec împreună un weekend de vară ce se transformă într-un coșmar. Islanda este prezentă în competiție cu Epilogues (r. Ari Alexander Ergis Magnússon), povestea unui bărbat îndoliat care bea cenușa soției – o experiență aproape suprarealistă ce îl conduce pe firul amintirilor.

Din Grecia, Kreas (r. Dimitris Nakos) explorează o rivalitate aproape mitică între vecini, ce se transformă într-o tragedie, în timp ce Travel Essentials (r. Kamila Tarabura), din Polonia, este un thriller captivant ce dezvăluie secretele bine ascunse ale unei traume din copilărie.

Abonamentele pentru TIFF.24 vor fi puse în vânzare în curând.

Selecția SMART7:



● Por donde pasa el silencio (r. Sandra Romero, Spania, 2024)

● Sesės (Drowning Dry, r. Laurynas Bareiša, Lituania, Letonia, 2024)

● Missir (Epilogues, r. Ari Alexander Ergis Magnússon, Islanda, Belgia, Norvegia, 2024)

● Hanami (r. Denise Fernandes, Portugalia, Capul Verde, Elveția, 2024)

● Interior Zero (r. Eugen Jebeleanu, România, 2025)

● Kreas (Meat, r. Dimitris Nakos, Grecia, 2024)

● Rzeczy niezbędne (Travel Essentials, r. Kamila Tarabura, Polonia, Germania, 2024)

La finalul sezonului de festivaluri, un juriu internațional format din tineri profesioniști din industria filmului va desemna câștigătorul competiției, care va primi un premiu de 5.000 €. În 2024, trofeul SMART7 a fost câștigat de regizoarea poloneză Maria Zbąska pentru debutul său, It’s Not My Film. Premiul a fost anunțat în cadrul galei de închidere a celei de-a 65-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Salonic.

SMART7 este susținut de programul Creative Europe MEDIA și își propune să devină o platformă de promovare a filmului european, creând un spațiu de întâlnire între tinerii autori și public. Pe lângă crearea unui program comun de filme, proiectul include și o serie de activități menite să faciliteze schimbul internațional de experiențe și cunoștințe în domeniul festivalier.

***

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

