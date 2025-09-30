„Cravata galbenă”, filmul biografic despre Sergiu Celibidache va avea premiera pe 14 noiembrie

Este așteptat cu mare interes filmul biografic despre viaţa lui Sergiu Celibidache, care va avea premiera pe 14 noiembrie, în toate cinematografele din România.

Deşi pelicula este în limba engleză, iar actorii din rolurile principale sunt artişti de talie mondială, filmul este 100% românesc, a spus Adela Vrînceanu Celebidachi, nora celebrului compozitor şi dirijor.

Acţiunea se derulează de-a lungul a peste şapte decenii şi este o poveste de viaţă impresionantă.

Povestea lui Sergiu Celibidache începe într-un colț al României și reprezintă extraordinara călătorie a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea.

Este viața unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război.

Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor.

„Cravata galbenă” este despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu, despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu pe marele dirijor, unde s-ar fi aflat.

„Cravata galbenă” a fost realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și postproducție.

În rolurile principale, John Malkovich și Miranda Richardson, ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer și Kate Phillips, Jean Bean, laureată a două premii BAFTA, Anton Lesser și Charlie Rowe complează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celibidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier.