Generozitate dincolo de moarte: Un donator de 54 de ani a devenit erou pentru mai mulți români care așteptau un transplant

Prelevarea a avut loc vineri, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca), de la un donator în vârstă de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală, după acordul familiei, a informat ANT, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



În urma acestui gest de profundă generozitate şi solidaritate umană, au fost realizate mai multe transplanturi, respectiv, unul hepatic, la Institutul Clinic Fundeni, care a oferit o nouă şansă la viaţă unei femei de 50 de ani. Aceasta a beneficiat de un transplant hepatic de urgenţă pentru insuficienţă hepatică acută, pe fondul unei infecţii cu virus hepatitic B.



Alte două transplanturi renale au fost efectuate la doi pacienţi, bărbaţi, cu vârste de 42 de ani şi 52 de ani, tot la Institutul Clinic Fundeni.



Transplanturi de cornee s-au realizat la Institutul Clinic de Urgenţe Oftalmologice "Prof.dr. Mircea Olteanu", redând şansa la vedere unor pacienţi.



"Echipa ATI de la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca) a fost formată din coordonator asistent Anghel Florentina, KDP conf. dr. Liliana Mirea, KDP regional prof. dr. Ioana Grinţescu, dr. Anca Rotaru, coordonator regional. În spatele fiecărui transplant există echipe medicale dedicate, coordonare, profesionalism şi, mai ales, puterea unui gest care schimbă destine. Gândurile echipei de transplant se îndreaptă către familia donatorului care, în cea mai grea încercare, a ales să ofere speranţă şi viaţă mai departe", se mai afirmă în postarea Agenţiei Naţionale de Transplant, scrie AGERPRES

