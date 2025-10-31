Dracula Fantasy Con 2025 aduce magia fanteziei la Brașov, cu competiții de gaming, board games, cosplay și artiști vizuali

Timp de trei zile, Coresi Shopping Resort din Brașov devine locul unde fantezia iese din tipare, iar publicul este invitat să exploreze lumi imaginare, prin jocuri, artă, cosplay și experiențe interactive.

Evenimentul se inspiră din tradiția marilor convenții dedicate culturii pop, precum WorldCon și San Diego Comic-Con, oferind un program divers, interactiv și accesibil tuturor categoriilor de public.

Gaming Zone by Republic of Gamers (ROG)

Cele mai noi laptopuri de gaming pot fi testate în sesiuni free2play, iar fanii sunt invitați să participe la turnee dedicate jocurilor League of Legends (1v1) și Mortal Kombat. Competițiile, organizate cu sprijinul partenerului ROG Smart PC, oferă premii atractive și o atmosferă electrizantă.

Dracula’s Board Game Massacre by Tricksters Club Brașov

Trei zile pline de strategie și interacțiune, dedicate celor care iubesc jocurile de societate. De la Catan și Ticket to Ride Europa până la titluri moderne, fiecare partidă aduce puncte, iar marele câștigător primește titlul de „Dracula’s Game Master”. Evenimentul promovează spiritul de echipă și creativitatea, fiind deschis atât jucătorilor experimentați, cât și celor aflați la început.

Ateliere japoneze și Manga by Kumagumi Brașov くま組ブラショフ

Citește pe Antena3.ro Provocarea care a stârnit isterie: o sală de sport a anunțat că oferă un Porsche celui care reușește să slăbească 50 kg în 3 luni

Două zile dedicate artei și culturii japoneze, cu activități pentru toate vârstele: Origami – Halloween Edition, Shodō (caligrafie), Hanafuda – KoiKoi, precum și sesiuni de Manga și Inking coordonate de Adrian sensei și artista Ash.yren.

Aleea Artiștilor

Cinci artiști grafici – Alexandra Caras, Ash.yren (Ioana Ștefan), Myhem Illustrator (Eliza Runceanu), Mery’z Art Stuff (Maria Popa) și Moon Seraf (Ioana Savu) – își prezintă creațiile inspirate din mituri, anime și lumi fantastice. Vizitatorii pot descoperi universuri vizuale originale și dialoga direct cu autorii.

Expoziție Fernando Dagnino

Artistul spaniol multipremiat al DC Comics, semnatarul imaginii vizuale a festivalului, prezintă la Brașov o selecție de lucrări ce explorează estetica supereroilor și a lumilor fantastice.

Parada Cosplay by Kumagumi Brașov

Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 17:00, piața principală a Coresi Shopping Resort devine scena unei parade spectaculoase, unde pasionații de costume și personaje fantastice sunt invitați să participe liber, fie că sunt cosplayeri cu experiență sau vizitatori în spiritul Halloween-ului.

Dracula Fantasy Con completează programul Dracula Film Festival cu o componentă interactivă, într-un eveniment care reunește comunitățile creative din România.

Dracula Fantasy Con 2025

31 octombrie – 2 noiembrie

Brașov – Coresi Shopping Resort

Programul Dracula Fantasy Con este disponibil pe draculafilm.ro/fantasy-con-2025/

Programul complet Dracula Film Festival este disponibil pe www.draculafilm.ro

Biletele pentru filmele proiectate în festival sunt disponibile pe www.biletebrasov.ro

Dracula Film Festival este un proiect al Asociației As Cult, prezentat de ING.

Sponsori: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Coresi Shopping Resort, Republic of Gamers, Romarg, Smart PC

Mașina oficială: Ford Brașov prin Auto Novex

Partener culinar: Sergiana Grup

Parteneri media: Zile și Nopți, Cinemap, MovieNews, CineFan, Biz Brașov, fwdBV, myTEX.ro, bzb.ro

Parteneri: Centrul Cultural Apollonia Brașov, Clubul de Film Apollonia, Mercenar, Ro Image, InterComFilm, Independenţa Film, Bad Unicorn, Cay Films, Universitatea Transilvania Brașov

Powered by Kiss FM

››› Vezi galeria foto ‹‹‹