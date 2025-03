Jurnalul.ro › Cultură › Film › Epica poveste a legendarului erou, Wilhelm Tell, va putea fi văzută în cinematografe din 14 martie Epica poveste a legendarului erou, Wilhelm Tell, va putea fi văzută în cinematografe din 14 martie

CAY Films aduce pe marile ecrane povestea legendarului erou, Wilhelm Tell, într-„un film electrizant, de proporții epice, în stilul clasic hollywoodian” (Awards Watch) care adună o distribuție ce îi numără pe: Ben Kingsley (Schindler’s List, Spielberg, Night at the Museum), Jonathan Pryce (The Two Popes, Tomorrow Never Dies, Game of Thrones, The Crown), Connor Swindells (Barbie, Sex Education) și Golshifteh Farahani (Paterson, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales).