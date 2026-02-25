Drama care a zguduit Hollywood-ul: Actorul Martin Short își plânge fiica pierdută mult prea devreme

Actorul canadian Martin Short traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa, după moartea fiicei sale adoptive, Katherine Hartley Short, la doar 42 de ani. Familia a confirmat decesul printr-un comunicat emoționant, cerând discreție, în timp ce mai multe surse americane vorbesc despre un posibil suicid, potrivit BBC.

Actorul și comediantul canadian Martin Short a transmis un mesaj profund emoționant după moartea fiicei sale adoptive, Katherine Hartley Short, care s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani. Într-un comunicat oficial, reprezentantul starului a declarat că familia este „devastată de această pierdere” și a cerut respectarea intimității în aceste momente extrem de dificile.

„Katherine va fi amintită pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”, a transmis Martin Short, într-un mesaj care a emoționat fanii din întreaga lume.

Potrivit presei americane, Katherine Short lucra ca asistent social și era cea mai mare dintre cei trei copii adoptați de actor împreună cu soția sa, actrița și cântăreața Nancy Dolman. Surse din cadrul forțelor de ordine, citate de publicații precum Los Angeles Times și TMZ, susțin că decesul ar fi fost un aparent suicid, însă autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii oficiale suplimentare.

În urma tragediei, Martin Short a decis să amâne mai multe spectacole programate alături de partenerul său de scenă, Steve Martin. Reprezentanții Miller High Life Theatre din Milwaukee au anunțat că show-ul programat pentru vineri, 27 februarie, a fost amânat din cauza unor „circumstanțe neprevăzute”. De asemenea, și spectacolul din Minneapolis, programat pentru sâmbătă, 28 februarie, a fost reprogramat.

În plan profesional, Martin Short este nominalizat în acest weekend la premiile Actor Awards pentru rolul său din serialul de succes „Only Murders in the Building”, unde îl interpretează pe Oliver Putnam.

Soția sa, Nancy Dolman, a murit în 2010, după o luptă cu cancerul ovarian, o altă pierdere grea din viața actorului.