Filmele câștigătoare la Premiile Gopo revin pe marele ecran într-un maraton aniversar

Între joi, 16 aprilie și duminică, 19 aprilie, șapte filme premiate la Gopo vor putea fi revăzute în cinematograful din Palatul Universul, într-un program care propune o privire retrospectivă asupra cinemaului românesc din 2007 până în prezent.

Înființate în 2007, Premiile Gopo marchează în 2026 cea de-a 20-a ediție. În contextul aniversar, selecția extinde atenția către anii anteriori și readuce în prim-plan filme care au făcut parte din parcursul recent al cinematografiei românești.

Adresat publicului larg, maratonul își propune să reactiveze (re)întâlnirea cu aceste titluri în spațiul sălii de cinema și să ofere o perspectivă asupra diversității de direcții și formule cinematografice românești din ultimele două decenii.

Programul complet și biletele sunt în vânzare pe apollo111.ro/cinema

Filmele din selecție:

Polițist, adjectiv (regia: Corneliu Porumboiu, 2009) Eu când vreau să fluier, fluier (r. Florin Șerban, 2010) Toată lumea din familia noastră (r. Radu Jude, 2012) Poziția copilului (r. Călin Peter Netzer, 2013) Closer to the Moon (r. Nae Caranfil, 2014) Sieranevada (r. Cristi Puiu, 2016) Moromeții 2 (r. Stere Gulea, 2018)

Gala Premiilor Gopo 2026 este organizată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Dacin Sara, Babel Communications și Teatrul Național București.

Apollo111 Cinema este cel mai nou cinematograf deschis în București, lângă Parcul Cișmigiu, în Palatul Universul. Cu un program săptămânal joi – duminică, Apollo111 Cinema aduce pe ecran filme în premieră, documentare, retrospective sau filme pentru întreaga familie.