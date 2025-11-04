Filmele românești, prezente în noiembrie la festivaluri de film din Cottbus și München

Ambele evenimente sunt sprijinite de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin, care susține constant prezența filmului românesc în spațiul german. Participarea filmelor și artiștilor români la festivalurile de la Cottbus și München contribuie la consolidarea legăturilor culturale dintre România și Germania și la promovarea creațiilor românești în spațiul european.

România la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus

Ajuns la cea de-a 35-a ediție, FilmFestival Cottbus este un eveniment european dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Ediția din acest an include peste 140 de filme din peste 30 de țări, iar producțiile românești sunt incluse în patru secțiuni: „Competiția de scurtmetraje”, „Spectrum”, „Midnight Madness” și „Cottbus Masters”.

În competiția de scurtmetraje participă Dragostea este în aer (r. Claudiu Mitcu) și Aid (r. Valentin Fogoroș).

Secțiunea „Spectrum” reunește scurtmetraje din România, Republica Moldova și Ungaria sub titlul „Transylvanian Shorts”, printre care Oedipus’ Morning de Eszter Tompa, Drumul spre casă de Marian Fărcuț, Cravata de Bogdan Ilieșu și Sweet Hours de Orsolya Orbán.

În „Midnight Madness”, studenți ai Universității Sapienția din Cluj prezintă filmul colectiv „Moartea lui Dracula”, iar în „Cottbus Masters”, regizorul Tudor Giurgiu semnează lungmetrajul „Pădurea de Molizi”, inspirat de masacrul de la Fântâna Albă.

România este prezentă și la Connecting Cottbus 2025, platforma profesională de coproducție a festivalului, cu proiectele Monarch (r. Dan Radu Mihai), What God Thinks About Animals (r. Claudiu Mitcu) și Grandparents’ Paradise (Alex Țibu, Șerban Racovițeanu).

Zilele Culturii Române și Festivalul de Film Românesc la München

Între 4 și 25 noiembrie 2025, capitala Bavariei găzduiește Zilele Culturii Române, ajunse la ediția cu numărul douăzeci, sub tema „Împreună”. Evenimentul este organizat de GeFoRum – Gesellschaft zur Förderung rumänischer Kultur und Tradition e.V., cu sprijinul Institutului Cultural Român din Berlin.

Deschiderea oficială va avea loc pe 4 noiembrie, cu o seară aniversară dedicată celor 20 de ani de activitate ai GeFoRum.

Festivalul de Film Românesc, parte a programului, se desfășoară între 6 și 15 noiembrie la Filmmuseum München, și include filme variate precum Anul Nou care n-a fost, Magicianul, Jaful secolului, Kontinental ’25, Timing și Comatogen. Totodată, va fi proiectată trilogia „Moromeții” (I, II, III).

Pe 21 noiembrie, documentarul Schon lange kein Frühling / De mult nu a mai fost primăvară (r. Alexandra Bidian) va fi prezentat la Haus des Deutschen Ostens, iar evenimentele se vor încheia pe 25 noiembrie cu seara literară „România-Germania: Pod Literar”, la IBZ München.