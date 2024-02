Filmul „Brâncoveanu. Ecce Homo”, lansat la Timişoara

La proiecţie, care a avut loc la cinematograful Timiş, au participat regizorul peliculei, Dan Piţa, şi actorul Constantin Puşcaşu, care interpretează rolul domnitorului român, evenimentul fiind organizat în colaborare cu Mitropolia Banatului.

"Constantin Brâncoveanu este un sfânt. M-am gândit la o încercare de a zugrăvi ceva, de a schimba ceva, de a pune în locul unei pietre o cruce. Filmul are şi un al doilea titlu: 'Ecce Homo', cuvinte pe care le-a rostit Pilat (la judecata Lui Iisus-n.r.). M-am gândit că îi fac un bine lui Brâncoveanu, dacă se mai poate numi un bine, după ce a ajuns în Paradisul pe care noi nu-l cunoaştem, dar cu toţii îl visăm. Nu doar eu am vrut să fac acest film. Şi Brâncoveanu a vrut. Sunt sigur că aşa este. Dacă l-am întreba pe el, cred că ar avea mai multe lucruri să ne spună. Eu am simţit de undeva de sus, parafrazând titlul unui film american, că 'Cineva, acolo sus, mă iubeşte' şi astfel Brâncoveanu cred că m-a împins puţin să fac ceea ce de mult ştiu să fac: film", a declarat Dan Piţa.

La rândul său, actorul Constantin Puşcaşu a mărturisit că cel mai dificil moment din film a fost cel în care a trebuit să redea zbuciumul dintre iubirea faţă de copiii care urmau să fie jertfiţi şi credinţa creştină pentru care i-a dat jertfă.

"Pentru acest rol am fost ales de Dan Piţa, care m-a văzut în alte filme şi, urmare a unor multe ore de casting, şi-a îndreptat atenţia către mine şi a hotărât ca eu să interpretez acest rol. Sunt foarte onorat să fiu o frântură din mărturisirea de credinţă a lui Dan Piţa. Cel mai greu în acest film mi-a fost să redau zbuciumul lăuntric al lui Brâncoveanu când a trebuit să ia acea hotărâre de jertfire, nu doar a persoanei sale, ci a întregii sale familii. Acea dimensiune pe care el a realizat-o, jertfa de sine nu este o simplă jertfă, ci este o identitate a poporului român, culturală şi religioasă, pe care el a reuşit să le menţină prin jertfa sa. De aceea noi suntem astăzi creştini ortodocşi", a afirmat Constantin Puşcaşu.

Mitropolitul Ioan al Banatului a explicat, înainte de proiecţia peliculei, că şi-a adus contribuţia la scenariu, fiind legat sufleteşte de Brâncoveni încă din timpul în care era la Ierusalim pentru studiile doctorale.

"Cu un pic de smerenie şi un pic de mândrie, aş putea spune că mi-am adus o mică contribuţie şi la scenariul acestui film. Cel care a realizat coloana sonoră a filmului (Ilie Stepan) este tot de aici, din Banat. Aş putea spune că a fost contribuţia Banatului la acest film şi am făcut această invitaţie de a fi lansat filmul şi la Timişoara. (...)În timpul vieţii lui, Brâncoveanu nu a putut ajunge niciodată la Ierusalim pentru că l-ar fi prins turcii şi i-ar fi ocupat imediat tronul. M-a învrednicit Dumnezeu că l-am adus pe Brâncoveanu în icoană la Ierusalim în urmă cu 30 de ani. Acum, Dumnezeu a dat această răsplătire de a aduce filmul şi la Timişoara. M-am întâlnit de multe ori, nopţi întregi, la Bucureşti, cu regizorul, cu scenaristul. Mi-au trimis scenariul, iar contribuţia mea a fost la partea aceasta de grai, de limbă veche şi de alte chestiuni legate de credinţă, pentru a promova credinţa propovăduită de Brâncoveanu", a detaliat Mitropolitul Ioan al Banatului.

Criticii consideră că filmul "Brâncoveanu. Ecce Homo" este o parabolă despre onoare şi caracter, inspirată din realitatea secolului XVIII, care îl are în prim-plan pe Constantin Brâncoveanu şi drumul său către desăvârşirea personală şi spirituală.