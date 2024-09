Filmul „Clasat”, proiectat la cea de-a treia ediție a programului „Let's Talk About...Film”, în Sala Mare a ICR

În cadrul evenimentului, va putea fi urmărit filmul românesc „Clasat”, recompensat anul acesta la Festivalul Internațional de Film Transilvania cu „Premiul pentru cel mai bun film”. Proiecția va fi urmată de un dialog la care vor lua parte cei doi regizori, Horia Cucută și George ve Gänaeaard, și jurnalista Luiza Vasiliu. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

„Let's Talk About…Film” continuă demersul Institutului Cultural Român de promovare a cinematografiei românești contemporane și propune un concept original de înțelegere a filmelor prin invitarea unor personalități culturale pasionate de cea de-a șaptea artă, fără a fi implicate în mod direct în domeniul cinematografic. Seria „Let's Talk About…Film” a debutat la ICR în luna mai 2024 și cuprinde în acest an cinci proiecții urmate de dezbateri.

„Cum se vede filmul din perspectiva unui jurnalist? Dar din cea a unui actor care s-a reorientat către regie de film? Ce își propune un compozitor sau un filosof să vorbească cu un regizor? În ce măsură un profesor de liceu poate convinge o clasă întreagă să vină la cinema? Ce ne mai atrage când vorbim despre un film: povestea, actorii sau muzica?ˮ sunt o parte din subiectele abordate în cadrul evenimentului.

Filmul independent de debut al echipei Horia Cucută și George ve Gänaeaard, „Clasatˮ este construit ca o anchetă de presă care investighează modul în care inteligența artificială ne poate pune viața în pericol.

Sinopsis „Clasatˮ

Când o corporație de software încearcă să mușamalizeze incendiul în care un angajat a murit, un jurnalist independent demarează pe cont propriu o anchetă. El descoperă o inteligență artificială care urma să revoluționeze moderarea de conținut pe internet, dar și un mediu toxic de lucru într-o companie unde un angajat ajunge să fie declarat persona non grata. Investigația, condusă de jurnalistul Gabriel Vânătoru și construită ca un fals documentar devine un puzzle complicat al unor fapte care au condus la un incident nefast. Din distribuția filmului fac parte actorii: Daniel Popa, Liviu Pintileasa, Silvia Helena Schmit, Emilian Oprea, Dana Marineci și Ionuț Grama.

Horia Cucută a terminat Academia de Studii Economice, a lucrat un timp ca graphic designer și ca editor video, apoi s-a specializat în producție video, unde, la propria companie, „mc2 filmˮ, a realizat mai multe scurtmetraje, cele mai multe în colaboare cu George ve Gänaeaard. Printre filmele care poartă semnătura duo-ului regizoral Horia Cucută - George ve Gänaeaard se numără scurtmetrajele: „Americaˮ (2019), „Thank your for your Teethˮ (2020) și „Mothersˮ (2020).

George ve Gänaeaard este regizor scenarist și producător. A studiat Sociologia la SNSPA și Regie de Film și TV în Marea Britanie, la Aberystwyth University. George a scris peste 50 de scenarii de scurtmetraj, șase de lungmetraj, a regizat și produs opt scurtmetraje și a lucrat ca parte a echipei de productie la lungmetrajele „Domesticˮ (2012), „Ilegitimˮ (2015) și „Fixeurˮ (2016), toate regizate de Adrian Sitaru.

Luiza Vasiliu este jurnalistă freelancer. A învățat bazele meseriei la „Dilemaˮ, iar în 2016 a co-fondat „Scena9ˮ, o platformă pentru tânăra generație de artiști, scriitori, filosofi etc. Între timp, a publicat la „Casa Jurnalistuluiˮ o serie de investigații despre chirurgul Gheorghe Burnei. Seria a fost finalistă la „European Science Writer of The Year Awardˮ. A scris despre astrofizicieni care cercetează găuri negre, un disident care a dat foc comunismului, o profesoară pedepsită pentru că le-a recomandat elevilor să vadă un film despre Rimbaud și Verlaine. Recent, a coordonat „Catedra de Abuzˮ, un proiect de jurnalism despre abuzul și hărțuirea din școlile și universitățile de la noi.