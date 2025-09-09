Filmul „Dinți de lapte”, aplaudat la Veneția: urmează premiera națională

Afișul lungmetrajului „Dinți de lapte”, realizat de artista Catarina Sampaio, o prezintă pe Emma Ioana Mogoș, o tânără actriță în vârstă de 11 ani, aflată la debut, care joacă rolul principal. Tăcută, timidă și introvertită, Maria este cea mai mică dintre cele două surori din familia Lucaciu. La 10 ani, ajunge să lupte singură cu urmările terifiante ale unei tragedii (dispariția surorii mai mari) și să depășească două dimensiuni de coșmar: realitatea, în care este confuză, ignorată și lăsată singură, și spațiul viselor, în care viziunile întunecate încep să preia controlul asupra vieții ei. Rolurile părinților sunt interpretate de actorii Marina Palii și Igor Babiac, în timp ce István Téglás joacă rolul milițianului care anchetează cazul dispariției Alinei Lucaciu (Lara Maria Alexandra Comănescu).

Trailerul realizat de Mihai Codleanu și Marius Leftărache, în colaborare cu Avanpost, poate fi văzut curând în cinematografe.

„Cu premisa sa originală, execuția impecabilă și impactul emoțional puternic, Dinți de lapte a fost un titlu pe care ni l-am dorit în portofoliul T.R.I.B.E. Films pentru că se înscrie în mandatul nostru de a oferi publicului spectator producții distincte, de calitate. De asemenea, ne dă ocazia să începem o colaborare cu DeFilm, o casă de producție recunoscută atât local și internațional pentru proiectele sale creative și ambițioase, cu selecții și premii la festivaluri internaționale de prestigiu.”, a declarat Cristian Anastasiu, Director General T.R.I.B.E. Films.

Lungmetrajul produs de compania românească deFilm în coproducție cu: Remora Films (Franța), Ström Pictures (Danemarca), StudioBauhaus (Grecia), Screening Emotions (Bulgaria) a avut premiera mondială în cadrul secțiunii competitive Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (ediția 82), pe 29 august. Va fi proiectat pe 10 și 11 septembrie la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în secțiunea Centrepiece.

Mai multe detalii și imagini vor fi disponibile pe conturile social media deFilm de Facebook și Instagram.

„Dinți de lapte”/ ”Milk Teeth” este o coproducție internațională România - Franța - Danemarca - Grecia - Bulgaria a cărui acțiune se petrece la finalul anilor 80, când o fetiță, pe nume Alina Lucaciu, dispare subit din fața blocului. În timp ce ancheta este în desfășurare și părinții o caută disperați pe fiica lor cea mare, mezina Maria apelează la ajutorul și încrederea prietenilor și trebuie să-și găsească curajul de a se maturiza.

Din distribuția filmului mai fac parte: Victor-Ioan Rogobete, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim, Tudor Morar, Mihaela Rădescu, Ada Lupu, Cătălin Filip, Luca-David Cărăvan, Ingrid-Maria Tirintică. Directorul de imagine al filmului este George Chiper-Lillemark, iar montajul a fost realizat de Dragoș Apetri. Marius Leftărache și Nicolas Becker au compus muzica, iar Cyril Holtz a realizat mixajul de sunet. Scenografia este semnată de Anamaria Țecu, realizarea costumelor a fost coordonată de Dana Păpăruz, iar de machiaj și coafură s-au ocupat Dimitra Fafaliou și Sotiris Paterakis.

Citește pe Antena3.ro Soția unui fost prim-ministru nepalez a fost arsă de vie în casă de protestatarii furioși

Trailerul include piesa „Mă-ntorc acasă” interpretată de Gina Pătrașcu.

(sursa: Mediafax)