Filmul documentar „Pro Musica, vreme trece, vreme vine”, premiera în București pe 8 septembrie

O incursiune în istoria uneia dintre cele mai longevive formații rock din România, documentarul urmărește parcursul trupei Pro Musica, născută la Timișoara în anul 1973, și explorează momentele definitorii ale celor peste cinci decenii de activitate artistică. Prin interviuri, mărturii muzicale și secvențe ficționale, filmul reconstruiește nu doar istoria formației, ci și contextul artistic, social și cultural în care aceasta a evoluat în peste cei 50 de ani de activitate,, punând accent pe memoria culturală, muzică, cenzură și prietenie.

Pro Musica – Pionierii rockului timișorean

Fondată de Ilie Stepan în 1970, Pro Musica a debutat oficial pe 15 ianuarie 1973, la Liceul Pedagogic din Timișoara. De-a lungul timpului, trupa a avut mai multe momente de referință – premiere, inovații și contribuții semnificative în peisajul muzical românesc dar și premii internaționale pentru un videoclip rock. Trupa a revoluționat scena muzicală românească, aducând în rock influențe din folk, jazz și muzică simfonică, dar și poezie clasică românească – exemplu remarcabil fiind „Glossă” de Mihai Eminescu. De asemenea, membrii trupei au realizat prima operă rock originală din România – „Introducere într-un concert Baroc”. Spectacolul complet a avut parte de 11 vizionări din partea cenzurii comuniste, suferind tăieri și modificări, dar trupa a insistat să o interpreteze, devenind un simbol al rezistenței cultural-artistice.

În decembrie 1989, la Timișoara, membrii Pro Musica au fost printre primii artiști care au coborât în stradă pentru a cânta, în timpul protestelor împotriva regimului Ceaușescu. Au susținut concerte rock în premieră, într-un spital de neuropsihiatrie (1980) și într-un penitenciar (2015).

Publicul va descoperi în cele 96 de minute de proiecție o combinație emoționantă între realitate și evocare artistică – o călătorie în timp prin sunet, cuvinte și imagini. Este o producție dedicată nu doar fanilor Pro Musica, ci tuturor celor care au trăit sau vor să înțeleagă spiritul unei epoci și puterea de rezistență a muzicii autentice.

Sinopsis: „Pro Musica, vreme trece, vreme vine” este un film documentar despre destinul grupului timișorean Pro Musica începând din anul 1973 și până astăzi. Filmul deapănă povestea acestui grup și implicit al acestor oameni, membri ai formației, de-a lungul anilor, cu mărturisiri verbale și muzicale, precum și cu secvențe ficționale, ce evocă atmosfera muzicală, artistică, socială a perioadei celor 52 de ani de existență ai formației.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=l1wkYC1QgXI

