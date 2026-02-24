Filmul românesc De capul nostru (r. Tudor Cristian Jurgiu), premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin

Aceasta a fost motivația juriului Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă (CICAE), care a acordat Premiul CICAE filmului De capul nostru / On Our Own, regizat de Tudor Cristian Jurgiu, în cadrul secțiunii Forum a celei de-a 76-a ediții a Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Premiul CICAE este una dintre cele mai importante distincții dedicate cinema-ului de autor în marile festivaluri internaționale, fiind acordat de rețeaua Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă, care reunește mii de săli independente din întreaga lume. Distincția oferă un sprijin substanțial pentru circulația internațională a filmului, facilitând distribuția acestuia în peste 3.000 de cinematografe de artă. Selectarea și premierea filmului în secțiunea Forum a Berlinalei poziționează noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu printre cele mai apreciate producții europene ale anului.

De capul nostru spune povestea unui grup de adolescenți dintr-un oraș mic din România, ai căror părinți lucrează în străinătate. Filmul explorează maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură, surprinzând fragilitatea emoțională, nevoia de apartenență și solidaritatea care se naște între tineri lăsați să-și construiască propriile repere într-un context marcat de absența adulților.

Premiera mondială a avut loc pe 14 februarie în prezența echipei filmului. Proiecția s-a desfășurat cu sala plină în fața a peste 600 de spectatori, iar la final publicul a răsplătit filmul cu aplauze îndelungate, confirmând recepția entuziastă de care s-a bucurat proiecția de gală. La Berlin au fost prezenți Tudor Cristian Jurgiu (regizor), Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun (producători), Oana Bujgoi Giurgiu (producător asociat), Francesca Portalupi și Simone Catania (co-producători), Anca Buja (scenaristă), Alex Popescu (montaj), Alexandra Alma Ungureanu (costume), Florentina Bratfanof (casting), Vlad Socea și Eliza Ceprazaru (asistenți de producție), precum și actorii Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu, Dominique Toma, Steliana Bălăcianu și Daniel Simion.

Scenariul este semnat de Tudor Cristian Jurgiu și Anca Buja, iar filmul este produs de Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun. Imaginea este realizată de Andrei Butică, sunetul de Riccardo Nanni, montajul de Alexandru Popescu și Roxana Szel, iar muzica este compusă de Marco Biscarini și Mihai Ghiță.

Filmul este o coproducție România – Italia, realizată de Libra Films și Indyca, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Societății Române de Televiziune, Eurimages – Council of Europe, Creative Europe MEDIA, Ministerului Culturii Italia – MIBACT și Fondului Regional Emilia-Romagna, cu susținerea Vodafone România și a Asociației Victoria Film. Participarea la festival este susținută de Centrul Național al Cinematografiei, Institutul Cultural Român și Asociația DACIN SARA. Vânzările internaționale ale filmului sunt gestionate de True Colours.

În România, filmul va fi distribuit de Transilvania Film, va avea premiera națională în cadrul Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) și va intra în cinematografe în 26 iunie 2026.

