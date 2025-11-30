Filmul „Rush Hour 4” va fi distribuit de Paramount, la cererea lui Trump

Paramount Pictures a finalizat discuțiile pentru distribuirea filmului, potrivit unei persoane apropiate negocierilor. Paramount ar interveni pentru a prelua o taxă de distribuție pentru film, nu pentru a-l finanța.

În 2017, în timpul mișcării #MeToo, șase femei au declarat că Ratner le-a hărțuit sexual, într-un articol din Los Angeles Times. Warner Bros., care avea un acord de cofinanțare de 450 de milioane de dolari cu compania sa de producție, a rupt legăturile cu Ratner. Ratner, care a negat acuzațiile, nu a produs niciun film în acest deceniu, potrivit AP.

Însă duminică, Semafor a relatat că Trump a solicitat personal companiei Paramount să preia producția „Rush Hour 4”. Paramount a fuzionat recent cu Skydance într-un acord de 8 miliarde de dolari care a necesitat aprobarea administrației Trump. Trump l-a lăudat pe noul președinte și director executiv al studioului, David Ellison, fiul președintelui executiv al Oracle și susținător proeminent al lui Trump, Larry Ellison.

Filmul îi are în distribuție pe Jackie Chan și Chris Tucker protagoniști în seria de acțiune-comedie lansată în 1998, cu continuări în 2001 și 2007.

(sursa: Mediafax)