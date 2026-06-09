Hugh Jackman și Ridley Scot fac echipă pentru „Insula comorilor”. Piratul Long John Silver revine pe marele ecran

Regizorul Ridley Scott l-a angajat pe Hugh Jackman să interpreteze rolul principal într-o nouă adaptare a romanului "Treasure Island", publicat de Robert Louis Stevenson în 1883. Ridley Scott va regiza acest film pe baza unui scenariu scris de Jack Thorne - scenaristul premiat cu Emmy al miniseriei TV "Adolescence" - şi îl va produce alături de Michael Pruss prin intermediul companiei sale, Scott Free. Jack Thorne va fi totodată producător executiv.



Povestea lui Robert Louis Stevenson despre "piraţi şi comori îngropate" este una dintre cele mai faimoase - şi cele mai des adaptate - poveşti cu piraţi scrise vreodată. "Treasure Island" ("Insula comorilor") îl are în centrul atenţiei pe tânărul Jim Hawkins, care găseşte o hartă către averea de mult timp pierdută a căpitanului Flint şi porneşte într-o călătorie plină de pericole la bordul navei Hispaniola. La bordul navei, Jim şi echipajul se confruntă cu o revoltă condusă de vicleanul bucătar cu un singur picior, Long John Silver - dar, în cele din urmă, îi depăşesc în inteligenţă pe piraţi şi pun mâna pe aur.



Acest roman despre maturizare, a cărui acţiune se desfăşoară în secolul al XVIII-lea, a popularizat multe dintre elementele specifice poveştilor cu piraţi, inclusiv hărţile comorilor marcate cu litera "X", simbolul "Pata Neagră" şi marinarii cu un singur picior şi care au papagali pe umăr.



Proiectul lungmetrajului "Treasure Island" se află în curs de dezvoltare, în timp ce regizorul Ridley Scott se pregăteşte pentru lansarea celui mai recent film al său, "The Dog Stars" (20th Century), în luna august. Un nou trailer al acestui thriller post-apocaliptic, cu Jacob Elordi, Josh Brolin şi Margaret Qualley în rolurile principale, a fost lansat luni dimineaţă.



Hugh Jackman va putea fi văzut în curând pe marile ecrane în filmul "The Death of Robin Hood", produs de A24 şi regizat de Michael Sarnoski, care va avea premiera pe 19 iunie, scrie AGERPRES