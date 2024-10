Începe Festivalul de Film Românesc din Seattle: zece producții de lung metraj din România și Republica Moldova și trei cineaști invitați

În parteneriat cu Asociația Culturală Control N, organizatorii festivalului, American Romanian Cultural Society (ARCS) au pregătit o selecție de producții recente din România și Republica Moldova, filme prezentate și premiate la festivaluri internaționale importante sau care s-au bucurat de succes la box-office-urile locale. Selecția de anul acesta include șapte filme de ficțiune și trei documentare, relevante pentru cinematografia românească și moldovenească, aducând laolaltă comedii, drame și documentare portret, filme de debut sau producții recente ale unor regizori consacrați, toate reunite sub tema festivalului din acest an, Rythms of life.

Filmele celei de-a 11-a ediții a Festivalului de Film Românesc din Seattle sunt

SAPTĂMÂNA MARE / HOLY WEEK (2024), regia: Andrei Cohn

LIBERTATE / FREEDOM (2023), regia: Tudor Giurgiu

ÎNCĂ DOUĂ LOZURI / ANOTHER LOTTERY TICKET (2023), regia: Paul Negoescu

UNDE MERG ELEFANȚII / WHERE ELEPHANTS GO (2024), regia: Cătălin Rotaru, Virginia Gabi Sarga

NASTY (2024), regia: Tudor Giurgiu

CLARA (2024), regia: Sabin Dorohoi

CASTELUL CRĂIȚEI / REFUGE (2023), regia: Liviu Mărghidan

DE CE MĂ CHEAMĂ NORA CÂND CERUL MEU E SENIN? / NORA (2023), regia: Carla Maria Teaha

CAII SĂLBATICI / GONE WILD (2012), regia: Dan Curean

CARBON (2022), regia: Ion Borș

Pe lângă cele mai recente titluri ale cinematografiei românești, producții din ultimii 2 ani, festivalul include în selecția din acest an două filme ce vor atrage cu siguranță deopotrivă interesul publicului american și pe cel al diasporei românești și moldovenești din zona orașului Seattle – documentarul Caii Sălbatici / Gone Wild, despre caii sălbatici din Pădurea Letea din Delta Dunării și filmul moldovenesc fenomen, comedia de public Carbon.

Pe lângă proiecțiile speciale, unele dintre ele în premieră americană, Festivalului de Film Românesc din Seattle / Romanian Film Festival din Seattle va facilita întâlnirea publicului cu trei invitați speciali, realizatori ai filmelor prezentate în program, ce vor răspunde întrebărilor publicului după fiecare proiecție a filmelor lor:

Dorian Boguță, actor, co-producător Două Lozuri

Ruxandra Ghițescu, regizoare, scenaristă Clara

Sergiu Cumatrenco Jr, producător Carbon

Proiecțiile vor avea loc în perioada 1 – 3 noiembrie la SIFF Cinema Uptown, un important spațiu cultural și promotor al filmului european, aflat în centrul orașului Seattle.

Lansat în 2014 cu scopul de a promova filmul românesc în fața publicului american și a diasporei din statul Washington, festivalul s-a dezvoltat de-a lungul celor 10 ani de existență, devenind unul dintre cele mai importante evenimente de acest tip de pe coasta de vest a Statelor Unite, o platformă de promovare pentru cele mai recente filme românești premiate internațional și pentru realizatorii români, regizori, actori sau producători, prezenți la festival.

Pe lângă proiecțiile organizate în Seattle, de trei ani, în aceeași perioadă, festivalul are ediții în Detroit (Michigan) și Phoenix (Arizona) cu o parte din filmele selectate, sub tutela celor două organizații afiliate, ARCS Arizona și ARCS Detroit. Cele trei festivaluri împărtășesc același brand, logo și identitate vizuală, realizate de Daniel Ursache, artist român stabilit în Montreal, Canada, ilustrând tema acestei ediții, Rhythms of Life.