Horoscopul Sezonului Leu 2026: Ce zodii vor trece prin cea mai mare schimbare a verii

Mercur direct și Jupiter în Leu schimbă tot

Chiar de la începutul sezonului, Mercur — planeta comunicării și a gândirii — își reia mișcarea directă, aducând claritate mentală după o perioadă confuză. Marea veste astrologică a verii este însă intrarea lui Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, în Leu, pentru prima dată în ultimii 12 ani. Practic, urmează o vară plină de oportunități și extindere pentru toate zodiile.

Nu totul este numai bucurie, însă. O opoziție tensionată cu Pluto, planeta puterii și a transformării, poate declanșa conflicte de ego sau lupte pentru control. Iar la jumătatea lunii august intrăm în sezonul eclipselor, o fereastră de două săptămâni marcată de schimbări rapide și greu de anticipat. Sfatul astrologilor este simplu: păstrează-ți încrederea în tine indiferent ce se întâmplă în jur, pentru că cei mai rezistenți vor ieși câștigători din acest sezon.

Berbec: Timpul pentru tine, nu pentru ceilalți

Lasă deoparte regulile impuse de alții și concentrează-te pe ce te face cu adevărat fericit — hobby-uri, proiecte pasionale sau viața amoroasă. Pe 26 iulie, Saturn intră în mișcare retrogradă chiar în zodia ta, un semnal de trezire dacă ai neglijat rutina de autoîngrijire. Eclipsa solară din 12 august ar putea aduce o revelație creativă sau chiar o cucerire neașteptată.

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Taur: Casa și familia, în prim-plan

Chiar dacă vara te cheamă afară, luna următoare te atrage spre cămin, familie aleasă și nevoi interioare. E momentul ideal pentru mici renovări sau seri relaxate alături de cei apropiați. Eclipsa din 12 august poate scoate la iveală unde te agăți prea tare de trecut sau unde îți reprimi strălucirea din cauza presiunii familiale.

Gemeni: Ideile tale merită să fie auzite

După ce Mercur retrograd ți-a limpezit prioritățile, sezonul Leu îți aprinde mintea. Nu-ți mai ține gândurile pentru tine — scrie-le, spune-le prietenilor, pune-le în mișcare. Întâlnirea dintre Mercur și Jupiter din 15 august ar putea aduce o veste dulce sau chiar realizarea unei dorințe rostite cu voce tare.

Rac: Momentul mișcărilor financiare

Cu retrogradarea lui Mercur în urmă, intri în sezonul Leu mai încrezător și mai lucid, gata să te concentrezi pe finanțe și resurse. Poate ceri o mărire de salariu sau începi o listă de recunoștință. Atenție însă la mijlocul lui august, când Marte intră în zodia ta chiar în preajma eclipsei solare din 12 august — pot apărea stresuri neașteptate legate de bani și energie.

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Leu: Sezonul tău, cu tot cu dramă

Nu ar fi sezonul tău fără puțină dramă, Leule. Jupiter îți aduce oportunități strălucitoare, dar universul te va testa și pe partea de haos. Pentru o creștere reală, trebuie să ieși din zona de confort, să-ți urmărești obiectivele și să te îmbraci ca și cum ai merge la propria petrecere. Eclipsa solară din 12 august, chiar în zodia ta, anunță o schimbare majoră — o resetare binevenită dacă ai trăit departe de sinele tău autentic.

Fecioară: Grija de sine devine prioritate

Mercur retrograd ți-a arătat pe cine te poți baza cu adevărat. Acum accentul cade pe activitățile solitare și rutinele de autoîngrijire — fie că vorbim de un proiect personal, terapie sau alt tip de refacere interioară. Vei petrece mai mult timp singur, dar nu te lăsa copleșit de asta. Pe 15 august, întâlnirea Mercur-Jupiter îți aduce o stare de spirit mai bună.

Balanță: Prietenii adevărate ies din chat

Scoate planurile cu prietenii din grupul de WhatsApp și adu-i pe toți în aceeași cameră. Farmecul și grația ta socială primesc un boost important. Retrogradarea lui Saturn din 26 iulie testează însă relațiile apropiate — poate e timpul pentru granițe noi. Eclipsa din 12 august zguduie cercul social, dar poate naște prietenii mai autentice. Iar din 6 august, Venus revine acasă, în zodia ta, și te vei simți din nou în cea mai bună formă.

Scorpion: E timpul să strălucești public

Oricât de discret ai fi de obicei, ești menit să strălucești prin munca ta. Luna următoare aduce mai multă ușurință în plan profesional și impuls pentru planurile mari. Conjuncția anuală Soare-Jupiter din 29 iulie e ziua ideală pentru a-ți urmări o promovare sau o schimbare de carieră. Eclipsa din 12 august poate aduce o oportunitate neplanificată — rămâi deschis la răsturnări de situație.

Săgetător: O nouă aventură bate la ușă

Luna asta îți aduce ocazii de studiu, explorare și ieșire din zona de confort — de la o carte inspirațională până la o călătorie în străinătate. Urmează orice te intrigă, chiar dacă nu știi unde te va duce. Dacă eclipsa din 12 august dă planurile peste cap, nu te descuraja — ai mereu un plan B la îndemână.

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Capricorn: Încrederea se câștigă, nu se cere

Acest sezon pune sub lupă conexiunile emoționale și financiare — poate te implici mai mult într-o colaborare sau te retragi dintr-una în care efortul tău nu e recunoscut. Din 26 iulie, Saturn retrograd te împinge să-ți reevaluezi rutinele de acasă și nevoile interioare. Nu e nimic rău să ceri sprijin — cei care țin cu adevărat la tine vor fi bucuroși să-l ofere.

Vărsător: Autenticitatea, fundația relațiilor

Cu reflectoarele îndreptate spre relațiile tale de unu-la-unu, e momentul să te arăți exact așa cum ești. Fii sincer cu privire la dorințe, nevoi și emoții, fie că vorbim de o relație romantică sau de o prietenie strânsă. Retrogradarea lui Saturn de la finalul lui iulie te obligă să comunici mai clar, ceea ce te va ajuta când eclipsa din 12 august scutură apele în parteneriate.

Pești: Obligațiile îți cer atenția

Programul de lucru, sănătatea și responsabilitățile zilnice îți vor ocupa cea mai mare parte a timpului luna aceasta. Vestea bună: pot apărea și oportunități noi de mișcare sau chiar joburi interesante. Conjuncția Soare-Jupiter din 29 iulie pare deosebit de norocoasă pentru viața profesională. Cu sezonul eclipselor la orizont, ai grijă de tine și fii atent la semnele de epuizare.