Kevin Spacey, fără adăpost și în pragul falimentului după scandalul sexual care i-a distrus cariera!

Kevin Spacey a declarat într-un interviu pentru The Telegraph că este oficial fără adăpost după ce cariera sa la Hollywood s-a prăbușit din cauza unor acuzații multiple de agresiune sexuală.

Actorul câștigător a două premii Oscar a spus: „Locuiesc în hoteluri, stau în Airbnb-uri. Mă mut unde îmi găsesc de lucru. Literalmente nu am o locuință și asta încerc să explic... Cheltuielile din ultimii șapte ani au fost astronomice. Am avut foarte puține venituri și toate cheltuielile au fost în creștere.”

Într-un interviu din iunie 2024 pentru “Piers Morgan Uncensored” , Spacey s-a emoționat când a povestit că casa lui din Baltimore, Maryland, este pusă sub sechestru din cauza datoriilor uriașe la taxe legale generate de acuzațiile multiple. El locuia în oraș de la începutul filmărilor pentru „House of Cards” în 2012 până când Netflix l-a concediat în 2017 pentru comportament sexual inadecvat pe platourile de filmare.

„Nu știu unde o să locuiesc acum... Nu pot să plătesc facturile pe care le datorez”, a spus Spacey atunci.

După ce acuzațiile au apărut în contextul mișcării #MeToo în 2017, mai multe procese au fost intentate împotriva sa. Un juriu din New York a decis în 2022 că Spacey nu a agresat actorul Anthony Rapp, care l-a acuzat că l-a molestat în anii ‘80 când Rapp avea 14 ani. În 2023, o instanță din Marea Britanie l-a găsit nevinovat pentru nouă acuzații de agresiune sexuală depuse de patru reclamanți. Alte procese și acuzații au fost abandonate, iar Spacey neagă toate acuzațiile.

Despre revenirea în lumina reflectoarelor, Spacey a declarat pentru The Telegraph că este în contact cu „niște oameni foarte influenți care vor să mă ajute să revin la muncă”, dar a adăugat că industria așteaptă o aprobare de la o personalitate de prestigiu.

„Dacă Martin Scorsese sau Quentin Tarantino îl vor suna mâine pe managerul meu Evan Lowenstein, totul va fi rezolvat”, a spus actorul. „Voi fi onorat și încântat dacă cineva cu un asemenea talent va ridica receptorul.”

Citește pe Antena3.ro Un afacerist din Oradea a pus sechestru pe Salina Turda. Ce se va întâmpla cu obiectivul turistic

Mai mulți actori celebri au susținut anul trecut revenirea lui Spacey în industria cinematografică. Sharon Stone l-a numit „geniu” și a declarat: „Abia aștept să-l văd pe Kevin revenind la muncă.” Liam Neeson a spus că „industria are nevoie de el și îl simte foarte mult lipsa.”