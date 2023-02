La mulți ani, Victor Rebengiuc! Actorul împlinește astăzi 90 de ani

Maestrul s-a născut pe 10 februarie 1933, la Bucureşti.A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I. L. Caragiale'' în anul 1956 și a debutat pe scena Teatrului Naţional din Craiova, unde a jucat în perioada 1956-1957, iar primul rol interpretat aici a fost cel al lui Jack Worthing din spectacolul ”Bunbury” (Ce înseamnă să fii onest), de Oscar Wilde, în regia lui Val Mugur.

La Bucureşti, a debutat în 1957, pe scena Teatrului ”Lucia Sturdza Bulandra” cu rolurile Pierre din ”Nebuna din Chaillot” şi Jimmy din ”Omul care aduce ploaia”.

"De Teatrul «Bulandra» ma leaga tot, pentru ca este casa mea, cum ar veni. Acolo am inceput, iar viata mea artistica, in mare parte, acolo s-a des­fa­su­rat. Marea mea profesoara a fost Aura Buzescu, o actrita extraordinara, pe care cei tineri nu au de unde sa o cu­noasca, abia daca si-o mai amintesc cei batrani. Ea imi spunea mereu: «Nu te stramba! Joaca economic!». Acesta este sfatul pe care il tin minte. Imi cerea sa nu mimez un sentiment, ci sa-l traiesc. De obicei, noi mimam, ne strambam. Suntem ba curiosi, ba mirati, ba afectati, mimam un sentiment. Ea imi cerea sa nu ma stramb. Imi spunea: «Nu te face ca ai acel sentiment! Straduieste-te sa-l ai!».

Da, vin mai devreme la teatru. Am mostenit acest lucru de la cei mai in varsta, care erau mai mari decat mine. I-am vazut facand treaba aceasta, desi atunci cand eu eram tanar ma cam miram. Intotdeauna am venit cu destul timp inaintea spectacolului, niciodata nu am ajuns in ultima clipa. Poate de doua sau trei ori din cauza filmarilor de la Buftea. Intarziam ba din cauza masinii care trebuia sa vina si nu venea, a regizorului care spunea: «Hai, mai tragem o dubla». Altminteri nu. Acum vin chiar mai devreme decat trebuie. Nevoia te invata, trebuie sa mai citesti textul", spunea actorul, cu ani în urmă.

A colaborat cu regizori de renume: Liviu Ciulei, Dinu Negreanu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Andrei Şerban ş.a. Dintre numeroasele piese de teatru în care a jucat amintim: ”Omul care aduce ploaia”, ”Profesiunea doamnei Waren”, ”Cum vă place”, ”Război şi pace”, ”Un tramvai numit dorinţă”, ”Lungul drum al zilei către noapte”, ”Richard II”, ”O scrisoare pierdută”, ”Teatrul Comic”, ”Danaidele”, ”Colonelul Pasăre”, ”Hamlet”, „‘Mormântul cavalerului avar”, ”Unchiul Vanea”, „Mephisto”, ”Căsătoria”, ”Inimă de câine”, ”Ivanov”, „Furtuna”, ”Conul Leonida faţă cu reacţiunea”, ”Toţi fiii mei”, ”Umbre”, „Regele moare”

Dar Victor Rebengiuc a jucat și în peste 50 de filme, printre care cele mai cunoscute sunt : ''Darclee'' (1960); ''Mândrie'' (1961), ''Pădurea spânzuraţilor'' (1964, film premiat la Cannes în 1965); ''Castelul Condamnaţilor'' (1970); ''Zestrea'' (1972); ''Zidul'' (1974); ''Tănase Scatiu'' (1975); ''Profetul, aurul şi ardelenii'' (1977); ''Înghiţitorul de săbii'' (1981); ''De ce trag clopotele, Mitică?'' (1982); ''Moromeţii'' (1986); ''Balanţa'' (1991); ''Cel mai iubit dintre pământeni'' (1992); ''Straniu paradis'' (1995); ''Prea târziu'' (1996).

Kira Hagi, fiica lui Gheorge Hagi, a participat la spectacolul de miercuri, de la teatrul Bulandra, și a fost impresionată de prestația actorului.

"Am fost aseară la piesa TATĂL și în afara celei mai impresionate lecții de ACTORIE de care poate beneficia un actor începător (cum sunt eu), în cele aproape două ore am beneficiat și de o lecție de smerenie și de generozitate artistică, așa cum rar întâlnești în această lume. Am plecat și cu bucuria imensă că este o meserie pe care o poți face fără să fii nevoit să ieși vreodată la pensie.

Povestea te sparge în mii de bucățele, apoi te adună și pleci de acolo, purtând în gând toate promisiunile pe care ți le faci solemn, că tu o să fii mereu disponibilă cu bunătate pentru familia ta și pentru toți oamenii dragi din viața ta. Cât te ține promisiunea, nu se știe, important e că cineva atât de MARE, ți-a pus în minte acest gând.

Aș scrie încontinuu despre averea națională, care este maestrul VICTOR REBENGIUC, și cred că o să port cu mine toată viața această întâlnire magică", scrie Kira Hagi pe Facebook.

La mulți ani, Victor Rebengiuc!

