Madonna transformă eșecul în succes: Filmul ei biografic anulat devine subiect de serial

Artista a fost surprinsă recent filmând la Veneția pentru producția semnată de Seth Rogen, într-un rol care va face trimitere directă la dificultățile întâmpinate în încercarea de a-și realiza propriul film biografic.

Apariția Madonnei în serial va avea un arc narativ de două episoade și va integra elemente din povestea reală a filmului biografic despre viața sa, abandonat în 2023.

Proiectul fusese inițiat în 2021 de Universal Pictures, iar artista urma să fie atât regizoare, cât și co-scenaristă. Rolul principal fusese câștigat de Julia Garner, după un proces de audiții intens.

Filmul ar fi urmărit ascensiunea Madonnei, de la începuturile sale din Michigan până la succesul global consolidat odată cu albumul Ray of Light.

Proiectul a fost însă abandonat după mai multe rescrieri de scenariu, în contextul în care artista a ales să pornească într-un turneu mondial.

În The Studio, povestea este reinterpretată: o companie fictivă produce filmul biografic care, în realitate, nu a mai fost realizat.

Acțiunea include un debut spectaculos la Festivalul de Film de la Veneția, prezența Madonnei și a Juliei Garner în campania de promovare, încercarea de a obține recunoaștere la premiile Oscar.

Surse apropiate producției spun că serialul va aborda și teme din culisele industriei cinematografice, inclusiv strategii de promovare și influența festivalurilor asupra succesului unui film.

Madonna nu a mai apărut într-un serial TV din 2003, când a avut un cameo în Will & Grace, și nu a mai jucat într-un film din 2002, în remake-ul Swept Away.

Participarea sa în noul sezon este considerată o reușită importantă pentru producători, având în vedere raritatea aparițiilor sale actoricești.

Între timp, Netflix dezvoltă un serial autobiografic despre artistă, în colaborare cu regizorul Shawn Levy. Julia Garner nu este, deocamdată, implicată în acest nou proiect.

Filmările din Italia au generat deja interes online, după ce Madonna și Julia Garner au recreat imagini inspirate din videoclipul piesei Like a Virgin, într-o gondolă pe canalele Veneției.

(sursa: Mediafax)