Meryl Streep dezvăluie cel mai frumos sărut pe ecran: „La a cincea dublă eram deja îndrăgostită”

Partenerul pe care îl consideră de neuitat? Nimeni altul decât Robert Redford, legendarul actor de la Hollywood, care a împlinit 89 de ani.

Amintiri din „Out of Africa”

Filmul regizat de Sydney Pollack și lansat în 1985 a rămas una dintre cele mai mari povești de dragoste din istoria cinematografiei. Inspirat din viața scriitoarei Karen Blixen, rol jucat de Streep, filmul urmărește povestea de dragoste dintre aceasta și aventurierul Denys Finch Hatton (Robert Redford).

Chimia dintre cei doi a cucerit publicul din întreaga lume, dar și pe actriță. „Când am ajuns la a cincea dublă, eram deja îndrăgostită și cred că asta se vede în film”, a mărturisit Meryl Streep într-un interviu recent. Despre Redford, ea a spus că era „tandru și senzual”, glumind că își dorea ca scena să nu se mai termine, chiar dacă era „înconjurată de hipopotami”.

Una dintre cele mai pasionale scene din cinema

Streep a vorbit și despre celebra scenă în care Redford îi spală părul, moment pe care îl consideră unul dintre cele mai delicate și pasionale din cinematografia modernă. „În filme vedem des oameni făcând dragoste, dar nu scene de o asemenea tandrețe și iubire”, a explicat actrița.

Succesul filmului

„Out of Africa” a câștigat 7 premii Oscar din 11 nominalizări, inclusiv pentru cea mai bună coloană sonoră (John Barry) și cel mai bun film. Deși Robert Redford nu a primit distincții majore pentru rolul său, pelicula a intrat în istorie datorită poveștii, a peisajelor spectaculoase și, mai ales, a legendarului cuplu Streep–Redford.

O poveste de dragoste care dăinuie

La 40 de ani de la premiera filmului, mărturisirile lui Meryl Streep reamintesc cinefililor de frumusețea acestei povești și de magia cinematografiei clasice. Pentru public, dar și pentru actriță, Robert Redford rămâne „cel mai bun sărut” din cariera ei.